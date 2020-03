Patricio Borghetti comparte video de sus hijos durante su cuarentena

La conductora de televisión Odalys Ramírez dio positivo a su prueba de Coronavirus (COVID-19) y lo informó a través de sus redes sociales. "Estoy bien, dentro de los grupos más vulnerables creo que la voy a librar perfectamente, por el momento mis síntomas no son graves por lo que no será necesario que vaya a un hospital".

Odalys Ramírez contó a raíz de haberse contagiado de COVID-19 "voy a tener que permanecer guardadita, aislada en una habitación de mi casa, sin estar en contacto con nadie más, sin salir de aquí a menos que los síntomas llegaran a empeorar porque ahí me tengo que ir al hospital".

Patricio Borghetti, su futuro esposo y padre de sus hijos, también dio positivo en su prueba de Coronavirus. "No me siento culpable por haberme enfermado, ni culpo a quien me haya contagiado, sea en Madrid o en donde fuere, es irrelevante para mí ahora quién contagió a quién, lo importante es salir adelante juntos y tratar de evitar que más gente se contagie", señaló el conductor de Venga la Alegría.

A pesar de que ambos son portadores del virus, no pueden estar juntos, por ello están en habitaciones diferentes en su hogar; están siguiendo las medidas necesarias para cuidar la salud de Santino, Gia y Rocco, con quienes no pueden estar en contacto, "nuestros hijos están bien, ninguno tienen síntomas y están aislados, por suerte una persona nos ayuda a cuidarlos porque no podemos estar en contacto con ellos". En una reciente publicación en Instagram, Patricio Borghetti publicó un video donde ve a sus hijos desde la ventana de su habitación.

En buenas noticias, los chicos están bien. Aunque sea a través de un vidrio, me alegra el alma poder verlos bien. ¡Le pido a Dios que los proteja cada minuto!

En el video podemos ver a Santino (hijo que tuvo con Grettell Valdez) y Gia (primera hija en común con Odalys Ramírez).

Al darse a conocer que Patricio Borghetti dio positivo a su prueba de Coronavirus (COVID-19), Grettell Valdez informó que su hijo Santino también fue aislado porque hace unos días estuvo en contacto con su papá.

Santino se fue a casa de su papá y no voy a poder estar con él en 15 días hasta que pase el peligro.

"Hasta que pase esta situación él tiene que estar en cuarentena también en casa de papá y pues no puede salir, no puede venir conmigo, con mamá, porque hay riesgo de que me pueda contagiar, a mi marido, a las chicas que están aquí con nosotros que las amamos", contó entre lágrimas la actriz Grettell Valdez.