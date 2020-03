Patricio Borghetti enseña receta médica sobre coronavirus

Patricio Borghetti anunció hace unas horas que es portador del coronavirus prueba de ello fue el vídeo que lanzó en redes sociales donde da a conocer más detalles sobre la enfermedad y como se siente, pero eso no fue todo pues decidió lanzar una fuerte prueba para demostrar que dicha enfermedad no es una farsa como algunos creen.

Resulta que el conductor de Venga la alegría, público una foto donde da a conocer la prueba oficial en la cual da positivo sobre la enfermedad, y es que algunos internautas han pedido a gritos una receta donde se afirma que el virus realmente llegó a la Ciudad de México y es que en algunos portales se ha sugerido que todo lo relacionado con coronavirus es algún tipo de cotina de humo para la humanidad.

Aquí mi prueba del covid19. No, no es una farsa. Lamentablemente es real. Créanme, yo no necesito llamar la atención. Tengo la suficiente atención de la gente que quiero ! Preferiría NO tener Covid que tenerlo.