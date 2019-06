Patricio Borghetti se sincera sobre divorcio con Grettell Valdez

Patricio Borghetti abrió su corazón como nunca, con respecto a su divorcio con la actriz Grettell Valdez ocurrido hace ya 10 años. El actor y cantante argentino contó el momento tan doloroso que vivió al separase de su entonces esposa, además que durante ese proceso estaba viviendo otras fuertes situaciones en su vida.

"Los tres motivos de estrés más grandes son: muerte de un familiar, divorcio y mudanza, y yo estaba pasando por los tres al mismo tiempo, colapsé, no podía. No me daba la cabeza para procesarlo, para enfrentarlo", manifestó Patricio Borghetti en un reciente programa de Venga la Alegría de Televisión Azteca.

Asimismo señaló sobre esa etapa de su vida: "estuve a punto de morir, no se sabía qué era, qué tenía, me dolía, sudaba, me despertaba temblando. Me dio una neumonía y pensé que me moría, terminé en urgencias".

Patricio Borghetti señaló que su flechazo con Grettell Valdez ocurrió casi de manera inmediata. "Cuando conocí a Grettell y nos enamoramos, todo fue muy rápido. Yo lo conocí y a los seis meses estábamos casados. Nos habían mandado a los dos a hacer una novela. Fue como muy impulsivo".

Estábamos haciendo la novela en Miami, nos casamos allá y ya luego vinimos de regreso a México a conocernos, ya casados.

Sin embargo no todo fue color de rosa; fue a su regreso a México cuando todo cambió en su relación. "Se comenzó a volver más complicado cuando llegamos a México, no supimos resolver los problemas. Fue muy difícil, uno se casa pensando que es para siempre entonces el dolor es muy grande, el dolor es muy grande. Es una decisión muy difícil de tomar, porque es aceptar que fracasaste de alguna manera y decidí seguir adelante. A pesar de que era muy difícil para mí porque teníamos un hijo”.

Lo inevitable sucedió, los actores se separaron y comenzaron el proceso de divorcio. Lo más doloroso para el argentino fue no estar junto a Santino, el hijo que nació fruto de su relación. “Yo iba a buscar a Santino bebé, tenía un año cuando nos separamos, me lo llevaba a casa y cuando lo regresaba y lo dejaba de vuelta con su mamá me iba llorando en el auto de a mi casa, cada vez”.

Patricio Borghetti y Grettell Valdez hoy en día llevan una muy buena relación, sobre todo por el bienestar del hijo en común que tienen. El actor es pareja sentimental de Odalys Ramírez, fruto de su amor nacieron Gia y Rocco.

La actriz se casó el año pasado con Leo Clerc; Santino vive con Grettell. Y para prueba de la nueva relación entre todos, Grettell Valdez compartió un fotografía donde todos en familia, daban la bienvenida a Rocco.