Patricio Cabezut es condicionado por su aún esposa con esto para poder perdonarlo

México. El conductor de televisión Patricio Cabezut y su aún esposa han hecho público sus problemas, tras separarse, pero ahora ella lo condiciona para poder perdonarlo.

La actriz Aurea Zapata, esposa de Patricio, en declaraciones a medios de comunicación en CDMX habla del proceso legal que enfrenta en contra de él por violencia intrafamiliar.

Cabezut ha dicho que no tiene restricción legal que le impida ver a sus hijas, pero ella aclara que la ley sí la respalda e impuso esa medida hasta que se resuelva su caso.

En varios portales de noticias se comparte que Aurea reveló que ella y su hija mayor fueron sometidas a pruebas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que arrojaron resultados de violencia.

Aurea declara que estaría dispuesta a perdonar a su esposo y hacer que las cosas fueran diferentes si él cumple con una condición: "que se haga exámenes psicológicos, los abogados de ambos no han llegado a ningún acuerdo hasta ahora, pero él debería de hacerse exámenes."

La actriz manifiesta que está completamente dañada junto con una de sus hijas: "con los exámenes psicológicos, es afectación psicológica, ansiedad, un poco presión en el cuerpo, así como me sienten, un poco nerviosa, pero bueno, hay que salir adelante en esto.”

Aurea también hace público que las autoridades determinaron que su hija la menor debe recibir ayuda profesional y que no se detendrá hasta que su marido acepte el daño que le provocó con sus acciones a ella y a sus hijas.

“No voy a parar, porque dicen ‘bueno ¿le vas a dar el perdón?’... no lo sé, porque primero que la gente se dé cuenta que no puede andar por la vida dañando a las personas. No lo sé, porque las autoridades actuarán bajo derecho”.

Aurea Zapata reiteró que podría poner punto final al proceso legal en contra de Patricio Cabezut, famoso conductor de televisión, si él se hace exámenes psicológicos que le han pedido, pero a ello hasta ahora el comunicador no ha querido ceder.