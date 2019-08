Patricio Castillo, listo para divertir al público en Mi querida herencia

La nueva serie comedia Mi querida herencia llega próximamente a Las Estrellas. Con este proyecto buscan entretener y divertir al público, con la participación de actores como Roxanna Castellanos, Agustín Arana, Paul Stanley, los primeros actores Macaria y Patricio Castillo, quien nos ha platicado su experiencia de ser parte de la comedia que dará inicio el próximo jueves 29 de agosto.



Participación

Para el primer actor, Patricio Castillo ha sido algo maravilloso el ser parte de este proyecto de Televisa. “Es una comedia muy simpática, todos nos divertimos mucho haciéndola. Yo creo que con esta comedia estamos pretendiendo divertir en este espacio el lugar que ocupo anteriormente Vecinos, para que la gente se duerma con una sonrisa. Es un proyecto para toda la familia, es para todas las edades, es humor blanco, con cierta picardía, pero blanco”, expresa el actor.

Respecto a su personaje, Patricio comenta que ha sido muy divertido para él interpretar a Gregorio Fernández, quien es abuelo de Carlos, el protagonista. “El abuelo Gregorio es un galán empedernido a pesar de su edad, intenta siempre conquistar a una dama que es amiga de Deyanira, que es la protagonista y la hace Roxanna Castellanos, que es pareja de Paul Stanley, quien recibirá la herencia que le deja su papá. Gregorio es un hombre muy pragmático, porque es un viejillo que estudia todo, yoga, estudia aviación, paracaidismo, buceo, etcétera; siempre está en clases de cosas muy raras y vestido como tal, tratando de conquitar a La Chely. Es una comedia muy simpática. Yo creo que les va a gustar mucho a todos, y van a estar muy divertidos”, agrega.

Experiencia

Castillo habla de su experiencia de compartir el set con sus compañeros, y dice estar muy agradecido. “Nos hemos reído mucho realizando los capítulos de esta temporada y deseamos de todo corazón que ustedes también lo hagan. Todos mis compañeros son jóvenes, todos los compañeros son espléndidos. Para mí ha sido maravilloso hacer comedia en un programa de comedia, agradezco mucho al señor Elías Solorio que se haya acordado de mí, y sí estoy muy, muy contento, la verdad. Hacía tanto tiempo que no participaba en un programa de comedia, y para mí la comedia es lo mejor; a mí no se me dificulta, para mí es muy fácil hacer comedia, y me encanta hacerla; entonces, que me hayan dado la oportunidad de hacer un papel dentro de una serie de comedia me parece francamente maravilloso y estoy muy agradecido, con mis compañeros, principalmente con mi productor, con mi director, en fin, con todo el mundo, somos un equipo muy entrañable, hemos embonado todos, nosotros mismos nos llevamos muy bien”, explica el artista.

Sobre los programas de comedia, Patricio Castillo expresa que hace falta que las personas entre tantos problemas se den tiempo para reír y entretenerse con ellos. “Naturalmente que si hace falta más comedia, estamos pasando muy mal rato en todo el país, darnos el espacio de cambiar con una sonrisa el mal humor, me parece maravilloso”, espeta.



Trayactoria

El primer actor, quien cumplirá 56 años de trayectoria el 18 de noviembre de este año, menciona que sigue muy apasionado de su trabajo y de continuar participando en los proyectos de teatro y televisión. “Mi trabajo me gusta tanto, que cada día me enamoro más y más de él. Ahora que soy mayor veo la importancia de hacer teatro, participar en la televisión, participar en una película para transmitir un mensaje de fantasía o de realidad, porque es muy importante para la salud cada quien tiene que realizar un esfuerzo por ser cada día mejor”, agrega. La estrella de televisión manda un mensaje a todas las personas que deseen dedicarse a la actuación.

“Es un oficio duro, no se vayan a creer que se van a encontrar con algo muy fácil para vivir, realmente hay que tener talento, haber nacido con talento para esto, estudiar mucho y una dedicación que requiere de una perseverancia, y más allá de eso hay que ser necio verdaderamente para continuar en esto”, enfatiza.

Finalmente castillo invita al público a ver el programa. “Deben dormirse con una sonrisa, les va hacer bien, hay muchos problemas en el país y es muy conveniente mezclarlo con una sonrisa porque si no esto no es llevadero, debemos aprender a seguir teniendo una sonrisa en la boca, y la esperanza, debemos ser cada día mejores, es labor de todos y cada uno de nosotros en México”, puntualiza.