Patrick Shannon busca llegar al corazón de la gente con Temporal

Siguiendo la línea que tanto le apasiona, el regional mexicano, el cantante Patrick Shannon recientemente estrenó su sencillo, Temporal, en todas las plataformas digitales, un tema de desamor pero que interpreta con todo el sentimiento para llegar al corazón de la gente.En entrevista por vía telefónica, el cantante irlandés compartió más detalles de este tema y de los sueños que desea cumplir más adelante en la música.

Amor y respeto por el regional mexicano

Luego de su participación en el programa de televisión Tengo talento, mucho talento, Patrick Shannon ha sabido aprovechar muy bien los reflectores para poco a poco ir consolidándose entre el público latino, y lo seguirá haciendo con este nuevo sencillo, Temporal.El cantante está empeñado en mostrar su gran valía en un género que ama y que respeta profundamente, como es el regional mexicano, y además tiene muchos sueños por cumplir próximamente. Aseguró que han sido muchos los cantantes mexicanos que lo han inspirado. Uno de ellos es Pedro Fernández, a quien lo escuchó en un programa de Telemundo, pero confesó que a quien considera el rey del regional mexicano es al gran Vicente Fernández.

El sencillo

Temporalse estrenó el pasado 18 de junio en todas las plataformas digitales y hasta este momento ha tenido muy buena respuesta del público en México como en otros países. “Temporal es un tema que habla de la tristeza cuando tu pareja quiere terminar la relación pero tú no, algo que he vivido y que al escucharlo me llegó al corazón. Es una canción llena de sentimiento que al interpretarla siento la fuerza y magia de la música y que haya sido producida por Chris Hierro, ganador del Latin Grammy como productor en el 2020 para Alejandro Sanz y Carlos Vives, para mí es extraordinario”, detalló el cantante.Es por ello el buen recibimiento que le han dado a la canción tanto en México como en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Guatemala.Patrick solamente le dice al público “gracias infinitas”, ya que eso es lo que realmente lo alienta a seguir cantando.

Su vida es la música

Contento con todo lo que le esta sucediendo, Patrick detalló que lo más importante para él es que se está hablando de la canción y no de él como un cantante de origen irlandés que a su vez interpreta regional mexicano, lo cual para él significa que está llegando a donde se lo propuso al inicio de su carrera, desde luego, gracias a la confianza y seguridad que aprendió a su salida del reality show, que aplicará también en las cosas nuevas que vienen para él en la música, porque está seguro que su vida es cantar.

Prepara disco y una posible gira

El intérprete compartió que también está enfocado en hacer que su nombre tome fuerza en el mariachi y es tanto su amor por el regional mexicano que además ha tenido la oportunidad de cantar acompañado de un grupo de norteño, con el que incluso grabó un cover del gran Ramón Ayala. Asimismo, ha cantado con banda, lo cual describió como increíble. Además, se prepara para grabar un disco completo, y de ser posible, hará una gira mundial. Por último invitó a que escuchen el tema en todas las plataformas digitales y que le brinden la oportunidad de mostrar su música.