Patrizia Reggiani molesta con Lady Gaga, quien le dará vida en la película de Gucci

Estados Unidos.- Las grabaciones de "House of Gucci", filme de Ridley Scott protagonizado por Lady Gaga y Adam Driver, continúan y se siente una gran emoción entre los fanáticos de la cantante y de la impactante historia del asesinato de Maurizio Gucci, pues poco a poco se han ido revelando imágenes y videos del rodaje que comenzó hace apenas unos días en Italia.

Aunque todos están muy emocionados por ver de nueva cuenta a Gaga en la pantalla grande, tal parece que a quien no le ha agradado ni un poco esto es a Patrizia Reggiani, así es, la reconocida como la Viuda Negra a quien está interpretando la cantante en el filme.

Resulta que la exesposa de Maurizio Gucci está muy molesta y comentó a la agencia de noticias italiana "ANSA", que es debido a que Lady Gaga no se ha tomado el tiempo de reunirse con ella ahora que le dará vida en la cinta, pues considera que debe conocer su versión de la historia para ofrecer una mejor interpretación.

"Estoy bastante molesta por el hecho de que Lady Gaga me interprete en la nueva película de Ridley Scott sin siquiera haber tenido la previsión y la sensibilidad de venir a conocerme. No es una cuestión de dinero, no voy a obtener ni un céntimo de la película, sino es por sentido común y respeto", comentó Patrizia Reggiani para ANSA.

La viuda negra declara el día de hoy a la agencia de noticias italiana “ANSA” su molestia por el hecho de que Gaga no se ha tomado el tiempo de reunirse con ella. Patrizia considera importante que Gaga conozca su versión de la historia para darle mejor interpretación en la cinta. pic.twitter.com/5hNvPfrzJD — Lady Gaga A Go Go (@GagaAGoGoNews) March 11, 2021

Las alarmas entre los fanáticos de la cantante estadounidense, los llamados Little Monsters, de inmediato reaccionaron a esta noticia y están suplicando que su ídola no se acerque a conocer a Reggiani, pues la consideran una mujer muy peligrosa y de carácter fuerte que podría terminar por hacerle un daño a la cantante.

Actualmente Lady Gaga se encuentra en Milán, Italia, grabando algunas escenas de la película basada en el libro "The House of Gucci: A Sensational Story oof Murder, Madness, Glamour, and Greed", escrito por Sara Gay Forden que narra el asesinato de Maurizio Gucci a manos de un sicario contratado por su exesposa, Patrizia Reggiani.

La cinta está prevista para estrenarse el 24 de noviembre de 2021 bajo la distribución de Metro-Goldwyn-Mayer en cines y de manera simultánea en la plataforma de streaming Paramount+. Su elenco confirmado hasta ahora son Lady Gaga (Patrizia Reggiani), Adam Driver (Maurizio Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci), Jared Leto (Paolo Gucci), Camille Cottin (Paola Franchi), Jack Huston y Reeve Carney.

En agosto, Deadline reveló que su filmación iniciaría después de que Ridley terminara la producción de The Last Duel. El 03 de febrero, Leto comentó a Variety que estaba en preproducción y comenzaría a grabarse en las próximas semanas. En ese mismo mes, Gaga viajó a Roma y el rodaje comenzó días más tarde.

