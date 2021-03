Paty Cantú en traje de baño color piel se dice más sabrosa que un chocolate

Paty Cantú de 37 años de edad, desató lujuria total en redes sociales, esto después de ponerse un traje de baño color piel, con el que dejó en claro que tiene tremendo cuerpazo, incluso mejor que en un chocolate.

En la foto se puede ver a Paty Cantú originaria de Guadalajara con un traje de baño en color piel y luciéndolo de espaldas, dejando en claro que se le ve tremendo cuerpazo a la bella mujer quien lo dio todo.

Toi más rica que el (Disculpen la modestia, es que me quiero UN CHINGO) #créetela #túlovales #amorpropio, escribió en la foto Paty Cantú, donde se le ve como una verdadera diosa como la llaman sus fans.

En pocos mimutos la foto alcanzó más de 130 mil likes y la cantante vuelve a dejar en claro, que belleza es la que le sobra a la guapa chica quien se luce cada que puede, más si es en traje de baño.

"Enamorado de Paty Cantu", "Exacto el que no enseña no vende !! Bien", "La Caty Pantu con chocolate encima por no decir marcas jaajaja", "ajajajjaja confirmo que si eres más rica que el chocolate", le escriben a Paty Cantú en redes.

Paty Cantú muy bella con su traje de baño color piel/Instagram

Otra de las cosas que llama la atención de Paty Cantú, es que ella alborota las redes sociales cuando ella lo cree necesario, pues son pocas las veces en que se deja ver con outfit playero.

Cabe mencionar que la fascinación que tienen los fans de Paty Cantú, por ella es que casi siempre lanza mensajes muy positivos con los cuales trata de motivas a sus seguidores para que sigan sus sueños.

