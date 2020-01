Paty Cantú luce su cuerpazo en ajustados bikinis

Paty Cantú, cantante de temas como Mariposas y compositora de otros como Él era perfecto, en voz de María José, sorprende en Instagram al posar y enseñar su súper cuerpazo en diminutos trajes de baño.

Paty Cantú pocas veces acostumbra a mostrar su cuerpo en redes sociales, pero en los últimos días lo ha hecho debido a que estuvo de vacaciones en un destino con playa y aprovechó para hacerlo.

En entrevista con el programa de televisión Ventaneando, Cantú, cuyo nombre completo es Patricia Giovanna Cantú Velasco, comenta que no es su intención llamar la atención para que le propongan salir sin ropa en alguna revista para caballeros.

A Paty le encanta ir al mar y sobre todo bucear, tan es así que tomó clases de buceo y ya se considera una experta en ello.

Cantú, quien ha recorrido gran parte de la República Mexicana con sus shows y también ha visitado Estados Unidos, inició su carrera profesional como miembro del dueto Lu.

En 2008 se da a conocer como solista con su primera producción musical Me quedo sola, con la que obtuvo éxito y de la cual se desprendieron como sencillos temas como Déjame ir, No fue suficiente y Me quedo sola.