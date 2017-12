Paty Cantú se muestra como nunca antes  en redes sociales

La cantante Paty Cantú hizo lo que nunca antes: fotografiarse de una manera muy especial en la que queda de manifiesto que además de bella, es joven y luce provocativa.

Con las fiestas decembrinas las vacaciones comienzan y con ello las fotos sexys de las celebridabes, por lo que Paty Cantú se mostró su entallado traje de baño rojo.



Con una imagen en Instagram la intérprete mostró su traje de baño, en color rojo con lunares blancos, en compañía de unas gafas negras para el sol en el mismo tono.



En la red social, Cantú se dijo entusiasmada con sus vacaciones en la playa, sin embargo, sin especificar el lugar. Ante esta publicación, su seguidores agradecieron su foto con tal escultural figura.

"Corazón bipolar", "Amor, amor amor" y "Cállate" son algunos de los éxitos musicales de Cantú.

Patricia Giovanna Cantú Velasco es el nombre completo de la cantautora, quien es originaria de Guadalajara, Jalisco; nace el 25 de noviembre de 1983 y es conocida como Paty Cantú, es una cantante y compositora mexicana.

Beach ready babes. #retrovibes #40schic . Esta vampiresa ahora sí está de vacaciones. A perseguirte sol! La playa es una droga #natural de esas que enloquecen todo! pic.twitter.com/zJAyTOwcCp — Paty Cantú (@PatyCantu) 28 de diciembre de 2017

Según información en su biografía, inició su carrera profesional como miembro del dueto Lu. En 2008, se lanzó como solista con su primer álbum "Me quedo sola", del que se desprendieron los sencillos "Déjame ir", "No fue suficiente" y "Me quedo sola".

En 2010, lanzó su álbum "Afortunadamente no eres tú", que logró mayor difusión en México y Latinoámerica. De este álbum surgieron los sencillos "Afortunadamente no eres tú", "Clavo que saca a otro clavo", "Goma de mascar" y "Se desintegra el amor".

En 2012, lanzó su tercer álbum "Corazón bipolar", de este se desprendieron tres sencillos "Corazón bipolar", "Suerte" y "Manual".

Desde 2015, prepara su cuarto álbum de estudio, la cantante aún no confirma el título de este pero actualmente ha sacado cuatro sencillos "Valiente", "Amor, amor, amor", "Rompo contigo", "Sueños lastimados", "#Natural", y Para el 2018 Lazara su cuarto álbum "333".

TE PUEDE INTERESAR:

Mamá de Salma Hayek y en lo que le da gusto a su yerno...

Diana Jiménez, madre de la actriz Salma Hayek, en entrevista con "Ventaneando" confiesa que lleva una muy buena relación con François-Henri Pinault, esposo de su hija, y él, al igual que ella, son amantes de la ópera.

"Adora la música. A mi me ha hecho cantar varias áreas de ópera. ¡No es fácil con él! Tiene una cultura musical muy avanzada. Él patrocina parte de la ópera en París. Toca el sax.!"

Y por si fuera poco, le han heredado a su nieta el amor por el arte.

"Palomita canta muy bien, toca el piano también...¡Ya lo trae en la sangre!".

Diana Jiménez, madre de Salma Hayek. Foto: captura de pantalla

Doña Diana ha pasado gran parte de su vida dedicada al mundo operístico, ha cantado en México y el extranjero.

Según información en distintos portales de noticias, inició sus estudios con la maestra Judith Cartel en Coatzacoalcos y con la pianista Luciana Figuerola; después viajó a la Ciudad de México donde estudió con Lupita Campos, directora del Coro de la UNAM.

Como alumna ha estado en manos de grandes maestros de la música, entre ellos Olga Baldazarri, Manuel Peña y Ricardo Sánchez.

Salma Hayek y François-Henri Pinault en el día de su boda. Foto: Twitter

En Los Ángeles, California, tomó clases de expresión corporal y cantó en la Escuela de Estela Addler, e impartió entrenamiento vocal a cantantes y actores durante 12 años.



En Mazatlán, Sinaloa se presentó a principios de noviembre de 2017 en el marco de la celebración de los 25 años del Coro Ángela Peralta.

La entrevista a partir de 2 minutos con 55 segundos, aquí:

http://www.youtube.com/watch?v=Gn06LoGTcFU

TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN:

¿Por qué "atacan" en redes a los hijos de Jennifer López?

Los hijos que tuvo Jennifer López con el también cantante Marc Anthony son severamente criticados en redes sociales.

@jlo y Emme en el set... verdad que cada día Emme se parece a su mami? Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 5:20 PST

Y es que la intérprete de éxitos musicales como "Ni tú, ni yo" publicó varias imágenes en su cuenta de Instagram al lado de los niños, y los comentarios sobre ellos no se hicieron esperar.

En una de las imágenes, el programa de Univisión publica que “Emme cada día se parece más a su mami”; y aunque muchos seguidores coincidieron al opinar que la pequeña es “idéntica a su mami” y hasta “tiene el mismo perfil”, muchos otros usuarios no tuvieron ‘piedad’ y se fueron contra la niña al decir que es más parecida a Marc Anthony.

“Es feita”, “es fea y punto”, “qué chiquilla tan feita”, “esos niños de JLo están feitos”, “la niña parece la niña de una movie de espanto”, “están feos los hijos”, “parece un marcianito”, “esta fea con esas ojeras igual a su papá”, fueron algunos de los comentarios de crítica que levantó la fotografía.

Pero otros la defendieron: “Cuántos comentarios calificando de fea a la niña… Que corazón tan vacío tenéis, por qué primero no os miráis en el espejo antes de criticar a la nena. Todos los niños son lindos e inocentes. El mundo cada día es más superficial, lleno de maquillaje y cirugías… Y los criticones son los que más complejos tienen”.

Algunos culparon a Marc Anthony: “Los 2 tienen las facciones feas del papá”, “Esa niña es idéntica a su papá”, “Es Marc Anthony con pelo”, “Nada que ver no se parece a nada a jlo, Esa Niña es un clon de su papá”.

Emme y Max son fruto de la relación que mantuvo la llamada ‘diva del Bronx’ con el cantautor Marc Anthony hasta el año 2011, una de las parejas más queridas de la industria del entretenimiento que hasta la fecha, mantienen muy buena relación por el bienestar de sus hijos.

#JLOxGUESS Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 12:35 PST

La cantante actualmente mantiene una relación amorosa con el ex beisbolista Alex Rodríguez, la cual se ha consolidado a tal punto que la pareja comparte y viaja con los hijos de ambos.



JLo y su nuevo proyecto.

La cantante actualmente se encuentra en el proceso de rodaje de su nuevo proyecto cinematográfico, que lleva por nombre “Second Act” y tiene previsto estrenarse el próximo año.

#moviemaking �� #secondact #stxentertainment #NYC Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 8:09 PST

La diva ha sido vista en diversos lugares de la ciudad de Nueva York, en donde en todo momento se ha mostrado sonriente y simpática al ser retratada por los paparazzis.

Con información de: Mundo Hispano.

TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN...

¿La sinaloense tiene estrías? Ella contesta ante lo que afirman algunas personas.

La actriz y cantante sinaloense Lorena Herrera tiene un cuerpo de diez. Es sinónimo de una vida saludable y una belleza eterna, por lo que defiende que es una mujer perfecta, aunque no le encanta presumirlo en sus redes sociales.

#FelizMiércoles Se acercan las #vacaciones!!������ Osea a preparar traje de baño �� y #cuerpawer Ya me vi en la #playa!!!!Uds?? Una publicación compartida por Lorena Herrera (@lorenaherreraoficial) el 6 de Dic de 2017 a la(s) 12:16 PST

Recientemente publicó en redes una imagen en la que muestra su silueta, y hay quien señaló que le salían estrías, y por ello la criticaron.

Lorena se defiende de tal afirmación y a su estilo niega que tenga una sola estría.



“Esa fue una fotito qu eme tomé de ladito, se me hizo muy curioso porque si algo no tengo, porque yo digo lo que tengo, si hay algo que no tengo, son estrías, por ningún lado”. La foto del escándalo. Foto: Twitter

En entrevista con "De primera mano", Herrera, quien es originaria de Mazatlán, enfatiza que tiene una piel bastante delicada.

“Tengo una piel que se me marca muy fácil todo. Como tengo mucha retención de líquidos, yo creo que ese día estaba volteada boca arriba, y algo se me marcó de la toalla”.



“Como yo sé que no tengo, pues no me molesta, y qué tiene que las tuviera, ¿qué tiene no?”, concluyó.

QUIZÁ TE INTERESE:

Luis Fer toca más a "Rorro" que a su aún esposa...

Aunque atraviesan por crisis tras su matrimonio, Luis Fer ha jurado que quiere reconquistar a Vanda, pese a los rumores de que ella es hombre, y de que él es homosexual.

Durante la semana pasada, Luis Fer no escatimó en actitudes cariñosas hacia Rodrigo, quien a su vez está casado con Damaris.

Luis Fer y "Rorro". Foto: captura de pantalla

En distintos portales de noticias se comenta sobre lo anterior. La química es innegable, y no hay oportunidad en la que no abrace a "Rorro".

Las cámaras los han cachado en "la movida", y aunque casi nadie lo nota, es evidente que Luis Fer tiene preferencia por Rodrigo, pues aunque está al lado de la esposa que supuestamente quiere reconquistar, lo toca más a él que a ella.

Programa "Enamorándonos". Foto: Twitter

Sin importar que Damaris estuviera a un lado, Luis Fer abrazaba cariñosamente a Rorro, y hasta le metió la mano en la chamarra.

En el minuto 13:07 del siguiente video se ve a Luis Fer muy cariñoso con Rorro, aunque a un lado estuviera Damaris.

Luis Fer ya dijo ante las cámaras que gente del público lo ha amenazado con sacar pruebas de sus infidelidades a Banda, pero sólo pide buenas vibras para reconquistarla.