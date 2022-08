Paty Manterola asegura haber sido desairada por Garibaldi; Charly López dijo que era "sangronsona"

Paty Manterola dejó muy en claro, no querer entrar en "dimes y diretes" con sus compañeros de Garibaldi .

"Hablando con honestidad, ella había quedado de acuerdo con su esposo y sus hijos de no trabajar en lugares con alcohol, los cinco Garibaldis que quedamos dijimos: 'bueno, la quitamos de esto, la abrimos de esto', porque nosotros no podemos juzgar si está bien o está mal".

En una entrevista para el programa "De primera mano", Charly López expresó su inconformidad de que Paty Manterola haya estado en el primer show que dieron en el "90s Pop Tour". Según el ex esposo de Ingrid Coronado, tenía un acuerdo con su esposo, de no cantar en lugares donde vendieran alcohol . Sin embargo, de último momento, Ari Borovoy, productor del tour, negoció con ella para que estuviera en el reencuentro de Garibaldi .

"Tengo entendido que los Garibaldis decidieron otra cosa, que yo ya no estuviera", expresó la también actriz, "pero yo feliz, yo puesta ahí, cuando me llame '90s Pop Tour', feliz de la vida".

Posteriormente, se dio a conocer que los integrantes de Garibaldi, tomaron la decisión de que Patricia Manterola, ya no estuviera en otras presentaciones que llevaran a cabo , como parte de su reencuentro, alegando problemas con su actitud.

En junio pasado, la agrupación musical Garibaldi tuvo un reencuentro en el escenario del "90s Pop Tour" , durante un concierto llevado a cabo en la Arena Ciudad de México. Los integrantes originales de esta popular banda, Sergio Mayer, Katia Llanos, Patricia Manterola, Luisa Fernanda Lozano, Charly López y Víctor Noriega , causaron mucha nostalgia al interpretar temas como "La ventanita" o "Yo tengo una bolita que me sube y me baja".

