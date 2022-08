Paty Manterola con 50 años modela bikinis demasiado sensuales arrasando con cuerpazo

Paty Manterola de 50 años de edad, ha causado revuelo total en redes sociales, pues sigue pasando el tiempo y ella se sigue viendo muy bien, prueba de ello son las fotos donde aparece con diversos bikinis con los cuales arrasa con su belleza total dejando en claro que se ha sabido mantener.

Si echas un vistazo a sus redes sociales, podrás ver algunas fotos o videos, donde se le ve a Paty Manterola con diversos diseños en su mayoría colores sólidos con los cuales resalta su piel morena, la cual mantiene muy bien bronceada, pues si hay algo que le fascina es mantener una piel de diez, pues como figura pública lo amerita.

"Hola un gusto saludarte Me llamo Donny soy tu fan desde siempre porfa flicitame de parte de la '' Potra'', "Siempre hermosa! Te mando muchísimas bendiciones desde covina California", "Lo mismo para ti hermosa, que tengas una hermosa y bendecida semana, Dios contigo siempre, bendiciones", "Y algo importante sería que me siento muy feliz de seguirte y que me hayas conocido por instagram live te adoro", escriben las redes sociales", escriben las redes sociales sobre su belleza.

Otra de las cosas que llaman la atención de la guapa Paty Manterola es que es una mujer que no se mete en escándalos de ningún tipo, pues hasta el momento ella se ha centrado no solo en su familia, sino en su música, ya que hace poco regresó a la industria sorpresa que le tenía a sus fans desde hace mucho tiempo.

Pero eso no es todo, pues otra de las cosas que llaman la atención de la también ex garibaldi se debe a la manera tan fashion que viste, pues le encanta verse sencilla, pero elegante y donde también su cabello cobra mucho protagonismo, pues siempre se le ve espectacular por donde quiere que la vean.

Cabe mencionar que también la guapa mujer se ha caracterizado por ser muy carismática en especial cuando da entrevistas, ya que siempre se le ve muy genuina en sus declaraciones, por eso la adoran tanto.