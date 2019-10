Paty Manterola habla sobre la dolorosa muerte de su papá

En medio del dolor por la muerte de su papá, la cantante Paty Manterola tuvo que sacar fuerzas, seguir con su vida y llevar a cabo el lanzamiento de su nuevo sencillo "Leyenda", acompañada siempre del recuerdo de su progenitor. En una reciente entrevista con People en Español la también actriz habla sobre este doloroso momento de su vida.

Precisamente me siento más fuerte, porque siento la presencia de mi papá más fuerte que nunca, siento que lo está viendo todo.

Patricia Mantrerola tiene en estos momentos sentimientos encontrados, ya que por lado vive su duelo ante la partida de una persona muy especial en su vida, su padre, y por otro lado está retomando su faceta como cantante. "Independientemente de este momento tan intenso que estoy viviendo en mi vida personal y mi carrera, los dos son como polos opuestos, la pérdida de un ser querido y el nacimiento de un proyecto profesional. Obviamente no están a la altura una de otra, no tienen comparación, pero me crean emociones confrontadas”.

Si algo me enseñó mi papá fue a ser fuerte, a tener fortaleza interna.

Fue a través de sus redes sociales donde Paty Manterola, dio a conocer a sus fans esta triste noticia. "Hasta pronto papito amado, descansa en paz, aunque tu presencia física la vamos a extrañar mucho, sabemos que eres luz y tu alma vive y late muy fuerte dentro de nosotros".

Gracias por cepillar mi cabello todas las noches antes de dormir cuando era niña, me sentabas con tanto amor en tus piernas en ese sofá reclinable.

"Gracias por amarnos tanto, gracias por ser el amado 'Tito' para tus nietos que siempre te amarán, recordarán y reirán mucho cuando digan 'ay Chihuahua cuanto apache'", expresó la cantante.