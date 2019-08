Paty Manterola seduce a sus fans con su sensual bikini rosa

Patricia Manterola cumplió hace unos meses 47 años de edad, luciendo más hermosa, radiante y sensual que nunca. Recientemente en su cuenta de Instagram donde tiene cerca de 720 mil followers, compartió un par de fotografías donde mostró cuerpazo al usar un sexy bikini en tono rosa.

En un primer post con una pose seductora, la cantante y actriz Paty Manterola expresó: "tarde rosa fuerte". Los halagos no se hicieron esperar para la ex Garibaldi. "Qué guapa mujer", "uff", "chulada de mujer", "divina".

En un segundo post deseo un buen inicio de semana a todos seus seguidores. "Vamo'pa la playa pa’ curarte el alma...como diría el buen Pedro Capó. Que tengan un hermoso comienzo de semana mis amores, ¿ustedes con que canción se despiertan hoy? cuenten".

¿Cómo logra tener Paty Manterola ese cuerpazo?

No es la primera vez que la intérprete publica fotografías o videos en sus redes sociales donde luce su cuerpo de tentación. En redes sociales enumeró todas sus comidas en donde además de contar que no consume alcohol, harinas, o azúcar, también es vegana, lo que quiere decir que no come nada que provenga de un animal o derivados.

Este es el plan alimenticio de Paty Manterola: