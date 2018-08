Una sexy Paty Manterola en traje de baño transparente

A sus 46 años de edad, Paty Manterola es dueña de una sensual anatomía que duda mostrar a sus más de 426 mil seguidores en Instagram. La cantante y actriz ha elevado la temperatura con un traje de baño transparente.

Paty Manterola demostró con su traje de baño transparente, tener un cuerpo envidiable y muy bien tonificado después de haber tenido tres hijos.

La hermosa Paty Manterola lució un body blanco, el cual mojó con el agua del mar, mismo que se transparentó revelando aún más sus encantos.

¡Me siento muy afortunada de comenzar mañana un nuevo proyecto de actuación! ¡Qué gran bendición llamar ‘trabajo’ a algo que me apasiona desde niña y que además en esta ocasión tengo la fortuna de grabar junto al mar!

La intérprete no dio más detalles de su nuevo proyecto.

Y como era de esperarse, lo halagos y piropos no se hicieron esperar por parte de sus seguidores: "tres hermosos bebes y con ese cuerpo. En serio, ¿que hace y que come para tener esa cintura y ser tan linda?", "toda una sirenita", "me encantó la transparencia del mar jajaja. Te ves linda", fueron algunos de los comentarios.