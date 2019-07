Paty Navidad dice que el gobierno provoca los desastres naturales

Paty Navidad es tendencia en Twitter a causa de diferentes comentarios que hizo sobre la inteligencia artificial y el transhumanismo, asegura que todo lo que está sucediendo alrededor del mundo es provocado.

Paty ha estado muy activa recientemente en las redes sociales defendiendo sus puntos de vista sobre los acontecimientos que han estado sucediendo alrededor del mundo.

Navidad habla sobre una experiencia que tuvo en su vida y que por ello ha decido hablar para ser escuchada y que la gente se alerte sobre lo que va a suceder.

No me subestimes ... Se más de lo que digo ... Pienso más de lo que hablo ... y percibo más de lo que te imaginas. �� Lo que ves en mi, es lo que existe en ti ... Vive para vivir!! ❤️❤️❤️.

Lo he vivido desde hace años, me atendieron muchos médicos, esa experiencia terrible detonó en tumor en la hipófisis debido a la tortura y trauma, estuve a punto que me indujeran a un coma, etc. hay pruebas y testigos, por eso levanto mi voz. Tienen todo el derecho a no creerme. posteó Paty Navidad en su Twitter.