Paty Navidad asegura nunca fue intubada y le sorprende todo el odio que recibió tras su contagio

Paty Navidad de 48 años de edad se armó de valor y habló en el programa Al Extremo sobre todo lo ocurrido en cuanto a su contagio de Covid-19 y lo que piensa de la vacuna, pues ella asegura que no se la aplicará.

La actriz sinaloense le dijo a Carmen Muñoz que ella nunca ha dicho que el Covid-19 no existe, ella argumenta que estos virus siempre han existido y desmiente el haber sido intubada por presentar problemas para respirar.

Nunca he dicho que el coronavirus no exista, al contrario he dicho que el coronavirus ha existido toda la vida virus han existido toda la vida (...) Yo llegue al hospital se dijeron muchas cosas, en realidad el diagnóstico era llegue por problemas de oxigenación y el diagnóstico era neumonía, pero sinceramente, pues nunca me sentí con neuomonia", dijo Paty Navidad.

Otra de las cosas que la actriz mexicana pidió al público es que respeten su manera de pensar y es que si ella no se quiere vacunar está en todo su derecho.

Mi error que fue decir, yo no me vacuno pero pues también estoy en mi derecho no, estas son las consecuencias en que todo mundo tergiverse todo, dijo Paty Navidad sobre los haters.

Paty Navidad también recalcó que es falso que tenga un tumor en el cerebro, pues asegura que eso fue hace años y que logró eliminar dicho mal con medicamento.

Ante la entrevista que dio la guapa mujer muchos internautas la apoyaron, mientras que otros se mostraron en contra de la famosa.

"La gente si es aferrada… ella nunca a dicho que no existe el virus. Ella está en contra de la vacuna y tiene sus ideas que no todos comparten", "No cree en las vacunas, pero si cree que tocando madera no se va a morir", le escriben a Paty Navidad.