Paty Navidad dice que la explosión de Beirut se trata de “juegos maquiavélicos” para destruir

México. La sinaloense Paty Navidad reacciona ante la explosión que ocurrió este día en Beirut. Sobre ella refiere que se trata de "juegos maquiavélicos". Así lo comenta a través de su cuenta de Twitter. La fuerte explosión sacudió la capital libanesa, y habría sido en un almacén de explosivos del puerto de Beirut, se informa en distintos portales de noticias.

Estos no son “fuegos artificiales”, son fuegos muy reales, para “algunos” son “juegos maquiavélicos” con toda la intención de destruir. Beirut, Dios proteja y despierte a la humanidad. Más amor y más conciencia. Menos manipulación y menos mentiras”, escribe Paty Navidad en Twitter, sobre lo señalado anteriormente.

Acerca de la explosión, al momento no puede decirse que se haya tratado de un atentado terrorista y se ve como un accidente y en redes sociales citan que la expresión "juegos maquiavélicos" es fuerte y no debe aplicarse. Navidad opina también que el odio ha crecido en el mundo, también el miedo. "Ni siquiera nos permiten pensar y opinar diferente a lo establecido por gobiernos y noticias de terror, la mayoría odian y duermen y no quieren despertar".

Paty Navidad siempre causa polémica con sus declaraciones en Twitter. Foto captura pantalla Instagram

Paty Navidad, quien ha actuado en telenovelas como Yo soy Betty la fea y Cañaveral de pasiones, en días pasados confesó que ya no aparece tanto en la televisión porque no le dan trabajo como actriz debido a que se niega a comportarse como una mujer sumisa y obediente ante los productores, en las historias, cosa que no va con ella y no le gusta tampoco.

A través de Twitter, la guapa actriz comparte que por ese motivo, desde su punto de vista, es que no la contratan para actuar ni en México, ni en Estados Unidos. Lo anterior lo menciona porque un fan le pregunta en Twtitter si le han cerrado las puertas en la televisión por expresar su sentir respecto a lo que pasa en el mundo, y eso es lo que contesta.

Me han cerrado las puertas de todas las televisoras del país y del extranjero por expresar mis opiniones y no ser una obediente sumisa, inconsciente/esclava de un sistema adoctrinador donde no se permite ser diferente a la mayoría, ni pensar por sí mismo ni tener criterio propio”, asegura.

Las últimas participaciones de Navidad en melodramas ocurrieron entre 2016 y 2019, en las telenovelas Por amar sin ley, Mi adorable maldición y Señora Acero 3: La Coyote. Y en los inicios de su carrera como actriz, entre 1992 y 1996, Paty intervino en telenovelas como María Mercedes, al lado de Thalía y Arturo Peniche; Los parientes pobres, con Lucero y Ernesto Laguardia y Más llá del puente, junto a María Sorté e Itatí Cantoral.

Quieren reportar la cuenta de Twitter de Paty Navidad

En días pasados, Paty Navidad se convirtió en tendencia en redes sociales nuevamente, ahora porque publicó que no es la primera vez que engañan a la población con una pandemia, como pasa ahora con el coronavirus Covid-19, pues en 2009 también lo hicieron con la gripe A - H1-N1, y tras ello, llaman a un “plan masivo” para reportar su cuenta deTwitter.

El negocio más repugnante, el negocio del miedo. Con las falsas “pandemias”, crean miedo para controlarnos. NO AL N.O.M”, escribipo enTwitter esta vez la famosa, y ante tal declaración, un médico de nombre Víctor se manifiesta disgustado en contra de ella y propone reportar masivamente su cuenta, pues considera que representa un riesgo sanitario.

Paty Navidad. Foto captura pantalla Instagram

Aquí los espero con gusto y con todo mi amor, yo no peleo, pero si me visitan con ataques los tendré que bloquear, es lo que ustedes deberían hacer, no comprendo porque me leen si tanto les molesta. Saludo con cariño”, respondió Paty a la propuesta sobre reportar su cuenta de Twitter.

El usuario, de nombre Víctor, le propone a Paty que vaya a un hospital donde hay seguramente cientos de personas que son atendidas por padecer Covid-19, porque el verdadero amor es ayudar a respirar a la gente que muere de neumonía y poner su vida antes que la de ella.

Paty consigue llamar la atención con sus declaraciones en Twitter sobre lo que pasa en el mundo, como el caso de la pandemia, y también escribió días atrás que se aproxima una invasión de alien, además opinó que a la humanidad no le esperan cosas buenas y debe estar preparada, ya que se aproxima una hecatombe, algo peor que el coronavirus COVID-19 y mucha gente morirá de hambre, desempleo y depresión.

