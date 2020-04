Paty Navidad es atacada por sus teorías conspirativas y las sigue defendiendo

La actriz y cantante Paty Navidad, originaria de Culiacán, Sinaloa, México, es atacada en redes sociales porque da a conocer sus teorías conspirativas y las sigue defendiendo, pese a lo que muchos digan y también peses a los constantes ataque que obtiene.

Paty Navidad, ante lo anterior, lanza ahora en Twitter un mensaje a sus detractores en redes sociales y continúa defendiendo la ideología en la que cree y seguirá creyendo, pese a los ataques, asegura.

Comprendo que no entiendan mis palabras, en un futuro no lejano comprenderán perfecto de que he venido hablando. Al virus del miedo sólo se le puede vencer con vibraciones en frecuencias altas de amor, energía y pensamientos positivos, con valor, meditación, oración y fe”, escribe Paty en Twitter.