México. Paty Navidad es censurada en Instagram por mentir sobre Covid-19, según reporte en distintos portales de noticias. La actriz, quien es originaria de Culiacán, Sinaloa, México, causa polémica en redes sociales porque a menudo difunde en ellas teorías de la conspiración.

En el video que le censuraron a Paty Navidad en Instagram supuestamente difunde mentiras sobre el Covid-19, y es que la guapa cantante de temas como Urge y El daño que me haces insiste en compartir fake news, las cuales ponen en riesgo la vida de las personas y esto se lo han hecho saber sus mismos seguidores.

Paty ahora asegura que las vacunas contra Covid-19 contienen nanotecnología para controlar a las personas, dicho esto sin ningún ningún sustento, y por eso en Instagram decidieron ocultar su video, además ha dicho también que multimillonarios como Elon Musk y Bill Gates están detrás de esta conspiración.

Y hace unos dos meses también Paty Navidad causó polémica al promover en redes sociales el movimiento Médicos por la verdad, sin embargo, en varias ocasiones se han desmentido las afirmaciones de este grupo.

Muchas personas apoyan la forma de pensar de Navidad, pero otras mencionan que dice puras "tonerías". En Twiter,por ejemplo, días atrás escribió también que los seres humanos nos convertiremos muy pronto en ciborgs, y le gusta defender temas como transhumanismo, slatos cuánticos planetarios y modificación del ADN.

La actriz de telenovelas como Cañaveral de pasiones y Juro que te amo considera que los seres humanos estamos sumergidos en la ignorancia, inconsciencia, irresponsabilidad y estupidez. "Nos implantan y vacunan tecnología y cada día somos más robots mecanizados y menos humanos/espirituales", sentenció.

Paty Navidad llevaba dos años sin aparecer en alguna telenovela, hasta que se dio que tuviera en 2019 una pequeña participación en Por amar sin ley, y en Twitter la cuestionaron por qué no se le ve ya tan seguido en la pantalla chica, a lo que contestó:

Me han cerrado las puertas de todas las televisoras del país y del extranjero por expresar mis opiniones y no ser una obediente sumisa, inconsciente/esclava de un sistema adoctrinador donde no se permite ser diferente a la mayoría, ni pensar por sí mismo ni tener criterio propio.”