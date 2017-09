Paty Navidad: halagada que crean que me he hecho cirugías

Vaya sorpresa la que dio la actriz sinaloense Paty Navidad a sus seguidores de redes sociales.

Desde que la hermosa mujer participó en la telenovela Mi adorable maldición a principios de año, se había mantenido alejada del ojo público.

Sin embargo, en los últimos días, la ex reina de belleza de su estado natal, reapareció ante las cámaras luciendo mucho más joven y bella.

Aunque Paty Navidad no ha dado declaraciones al respecto, muchos medios del espectáculo aseguran que la también cantante pasó por el cirujano plástico para hacerse un estiramiento facial y mejorar algunos ángulos que la hacen parecerse a Thalía.

Incluso, sus seguidores en redes sociales aseguran que Patricia Navidad abusa de los filtros en cada fotografía que publica.

“Gracias a Dios, al universo, a la vida, a ustedes por darme tanto los amo infinito”.

GRACIAS A DIOS, AL UNIVERSO, A LA VIDA, A USTEDES POR DARME TANTO���� LOS AMO INFINITO!! ❤️ Una publicación compartida de Patricia Navidad (@patricianavidad) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 1:35 PDT

Sin embargo, hay otros fieles seguidores que señalan que todo se trata del cambio de look que se hizo en el cabello.

Paty Navidad ahora luce una melena castaña con luces rubias y un fleco muy discreto.

“Qué se hizo se parece cañón a Thalía“, “Di tu secreto para rejuvenecer se vale compartir. Quizá bótox?”, “¿Cuándo me cambiaron a Paty Navidad? Rejuveneció”, “Te ves de 15, qué hermosa, pareces mi hermanita” y “Pasa la receta que a mí ya me dicen señora” son algunos de los comentarios generados por su nuevo aspecto.

Entre críticas y halagos, no hay dudas de que Paty Navidad luce muy bella a sus 44 años de edad.

Ante todo el revuelo que causó, la misma Paty Navidad comentó a través de sus redes sociales, junto a una fotografía donde luce igual de hermosa que siempre.

Foto: Instagram @patricianavidad

“GRACIAS POR PENSAR TANTO EN MI, me halaga que crean que me he hecho cirugías en toda mi cara, no me molesta, no estoy en contra de las cirugías estéticas y respeto mucho a quien lo hace de la forma y manera que desean, pero no es mi caso en este momento, NO ME HE HECHO ABSOLUTAMENTE NADA, TAMPOCO ME INYECTO BOTOX , ya que soy ALÉRGICA a muchísimas cosas, entre ellas a las toxinas botulimias, la única que me he hecho Y ES LA MEJOR CIRUGÍA QUE ME PUDE HACER EN LO QUE LLEVO DE VIDA, "LA CIRUGÍA INTERNA", me desintoxique de todo el cúmulo de veneno que vamos almacenando sin darnos cuenta la mayor parte del tiempo, limpie mi espíritu, purifique mi alma, sane mi corazón y libere a mi mente de ataduras, miedos, resentimientos, culpas, tristezas, etc.

Que tengan un maravilloso fin de semana, muchos besos, los quiero shingamadralllll❤️ Desde Sinaloa para el mundo�� pic.twitter.com/89rKOQuoNM — Patricia Navidad (@ANPNL05) 15 de julio de 2017

Todos esos sentimientos que acaban con nuestra salud, alegría y vida, me desapegué de todo y renací, tengo una nueva oportunidad de vivir, lo que somos por dentro siempre se reflejará en nuestro exterior, así que agradezco me digan, me veo mejor, ME SIENTO MUCHO MEJOR Y FELIZ DE REFLEJARLO, al final todos vemos lo que hay en cada uno de nosotros, somos espejos de todos, los invito a hacer lo mismo y construyamos nuestra mejor versión.