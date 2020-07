Paty Navidad lamenta que no le den trabajo por negarse a ser sumisa y obediente

México. La sinaloense Paty Navidad confiesa y lamenta que ya no le dan trabajo como actriz debido a que se niega a comportarse como una mujer sumisa y obediente ante los productores, en las historias, cosa que no va con ella y no le gusta tampoco. A través de Twitter, la guapa actriz comparte que por ese motivo, desde su punto de vista, es que no la contratan para actuar ni en México, ni en Estados Unidos.

Paty Navidad saca a relucir lo anterior debido a que uno de sus fans en Twitter la interroga de la siguiente manera: “Paty, una pregunta: ¿te han cerrado las puertas en la TV por expresar tus opiniones o te estás tomando un descanso?”; acto seguido, Navidad le contesta y le cita que por no comportarse sumisa ni obediente es que ha perdido varias propuestas de trabajo, y en varias ocasiones también.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Me han cerrado las puertas de todas las televisoras del país y del extranjero por expresar mis opiniones y no ser una obediente sumisa, inconsciente/esclava de un sistema adoctrinador donde no se permite ser diferente a la mayoría, ni pensar por sí mismo ni tener criterio propio”, asegura, quien entre 2016 y 2019 ha ha actuado solamente en las telenovelas "Por amar sin ley", "Mi adorable maldición" y " Señora Acero 3: La Coyote".

captura pantalla Instagram

Puede interesarte: Quién es Erik Hayser, el galán de moda por la serie Oscuro Deseo

En los inicios de su carrera como actriz, entre 1992 y 1996, Paty intervino en telenovelas como "María Mercedes", al lado de Thalía y Arturo Peniche; "Los parientes pobres", con Lucero y Ernesto Laguardia y "Más llá del puente", junto a María Sorté e Itatí Cantoral. El haber actuado en "Cañaveral de pasiones", en 1996, al lado de Daniela Castro y Francisco Gatorno, le dio más proyección a nivel nacional e internacional.

Ana Patricia Navidad Lara es el nombre completo de la actriz, quien es originaria de Culiacán, Sinaloa, México (1970), y según tenía 17 años cuando participó en el concurso “Señorita Sinaloa”, logrando ingresar más tarde al Centro de Educación Artística de Televisa. En 1998 lanza el álbum "Instantes" , el fue galardonado con un disco de oro en Estados Unidos y en mayo de 2000 da a conocer su segundo disco "Raíces de mi tierra".

Llaman a "plan masivo" para reportar la cuenta de Twitter de Paty Navidad

México. Paty Navidad, actriz y cantante originaria de Sinaloa, se convierte en tendencia en redes sociales nuevamente, ahora porque publica que no es la primera vez que engañan a la población con una pandemia, pues en 2009 también lo hicieron con la gripe A - H1-N1, y tras ello, llaman a un “plan masivo” para reportar su cuenta deTwitter.

Captura pantalla Twitter

Los comentarios de Paty Navidad se hacen virales nuevamente y dan mucho de qué hablar. Al parecer no cree del todo en la pandemia del coronavirus COVID-19, y por ello sus comentarios sobre el engaño a la población. Y esta no es la primera vez que Navidad causa polémica con lo que escribe, antes ya lo había conseguido al referirse a una invasión alienígena y sobre la tecnología 5G.

El negocio más repugnante, el negocio del miedo. Con las falsas “pandemias”, crean miedo para controlarnos. NO AL N.O.M”, escribipo enTwitter esta vez.

Y ante tal declaración, un médico de nombre Víctor se manifiesta disgustado en contra de la también cantante y por eso propone a usuarios reportar masivamente su cuenta, pues considera que representa un riesgo sanitario. Pero ella no se queda callada y decide responderle de la siguiente manera:

Aquí los espero con gusto y con todo mi amor, yo no peleo, pero si me visitan con ataques los tendré que bloquear, es lo que ustedes deberían hacer, no comprendo porque me leen si tanto les molesta. Saludo con cariño”.

Víctor le propone a Paty que vaya a un hospital donde hay seguramente cientos de personas que son atendidas por padecer Covid-19, porque el verdadero amor es ayudar a respirar a la gente que muere de neumonía y poner su vida antes que la de ella.

Foto captura pantalla Instagram

En sus redes sociales, Paty también escribió días atrás que se aproxima una invasión de alien, además opinó que a la humanidad no le esperan cosas buenas y debe estar preparada, ya que tras el sismo del pasado 23 de junio, ahora se aproxima una hecatombe, algo peor que el coronavirus COVID-19 y mucha gente morirá de hambre, desempleo y depresión.

Te puede interesar: Pedro Antonio, el hijo de Lucía Méndez, revela el sexo de su primer bebé