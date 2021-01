Paty Navidad ocasiona que Galilea Montijo y Arath de la Torre se enfrenten en el programa "Hoy"

La actriz de telenovelas Paty Navidad volvió a dar de que hablar en días recientes, pero en esta ocasión por nuevas teorías conspirativas compartidas en sus redes sociales, sino por la suspensión de su cuenta en Twitter, aparentemente por el apoyo que ha manifestado a Donald Trump actual Presidente de Estados Unidos. Asimismo la cantante se pronunció a favor de las violentas protestas en el Capitolio en la ciudad de Washington, capital estadounidense.

Además la sinaloense Patricia Navidad estuvo compartiendo en Twitter muchas opiniones con respecto a la pandemia del Covid-19, que han generado bastante controversia. En el show de televisión "Hoy" se habló sobre este tema. Tanto Galilea Montijo como Arath de la Torre, compartieron puntos de vista muy distintos.

La tapatía Galilea Montijo, esposa del político mexicano Fernando Reina Iglesias, expresó que no era valido que Paty Navidad estuviera desinformado a las personas con las publicaciones que hacía en Twitter. "Lo que pasó la semana pasada con el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece que cerraron para siempre la cuenta en cuestión de desinformación".

Asimismo la actriz de telenovelas manifestó que Twitter una plataforma que está tratando de llevar la información real y no desinformar a la gente, "una cosa es lo que tú creas y otra es estar mal informando", dijo sobre la suspensión de la cuenta de Twitter de Patricia Navidad.

Luego de dar su punto de vista, su compañero Arath de la Torre (quien hace unos años estuvo al frente del programa de comedia "La Parodia" junto a la actriz Angélica Vale), señaló que no era para tanto. "Humildemente, a mí me parece una medida muy drástica, porque tampoco es tan grave. ¿A poco a los que están opinando de otros temas como el suicidio y los asesinatos, también los censuran?".

Ante sus palabras Galilea Montijo manifestó: "si se está muriendo gente, si creo, es un tema delicado". A manera de broma Arath de la Torre continuó diciendo: "¿quién reportó a la Navidad?, es un tema delicado, pero van a empezar a bloquear cuentas".

El pasado jueves Twitter suspendió la cuenta @ANPNL05 de Paty Navidad; posteriormente el pasado fin de semana abrió una nueva cuenta de Twitter, @patynavidadnew, pero el gusto solo le duró unas horas, ya que al seguir compartiendo sus teorías, Twitter le volvió a suspender esta cuenta.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 490 mil seguidores, aseguró que "esto ya es censura controlada y descarada, imagínense lo que se viene para la humanidad, Dios con todos y cada uno de ustedes y sus familias".

En un reciente post en su feed de Instagram, Paty Navidad invitó a sus seguidores a vibrar en frecuencias altas de amor y de luz, señalando que no podían volver atrás y cambiar el principio: "pero sí, es posible desde donde estamos, comenzar de nuevo y transformar nuestro presente que modificará lo que vendrá, el pasado ya no existe, el futuro es incierto, el presente lo es todo y está sucediendo en éste momento. La vida es maravillosa, vivámosla libres, con conciencia, responsabilidad, en armonía y contacto con la naturaleza, con nuestra propia esencia humana y espiritual. No perdamos la alegría y la oportunidad de disfrutar de las bendiciones más maravillosas que nos regala la vida y que son gratis, sólo sé rendirme ante Dios y ante el amor".