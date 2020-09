Paty Navidad se lanza en contra del chip cerebral de Elon Musk

México. Paty Navidad se lanza contra chip cerebral de Elon Musk. La actriz originaria de Culiacán, Sinaloa, México, vuele a causar polémica en redes sociales ahora tras publicar en Instagram un video en el que le pide a la gente que no se deje engañar y analice lo que el empresario Elon Musk busca al desarrollar un chip cerebral.

Paty Navidad, quien ha participado en telenovelas como Cañaveral de pasiones y La fea más bella, detalla que en un futuro el chip que está siendo probado actualmente en cerdos, será implantado en el cerebro de las personas sin que estas quieran y servirá para obtener y sembrar información.

Chip cerebral de Elon Musk... ¿para qué sirve? ¿qué ganas? ¿qué pierdes? No nos dejemos engañar. No permitamos perder nuestra esencia espiritual y humana, cuidemos, defendamos nuestro poder esencial y natural, no destruyamos no vendamos nuestra alma, nuestra libertad de pensamiento, de sentimientos, de ser y de hacer”, menciona la famosa.

Paty Navidad se manifiesta preocupada y también le pide a las personas que tomen conciencia y no se dejen que los usen para este tipo de cosas, lo cual considera como un atropello a la libertad. Si no reacciona la humanidad, esta terminará por convertirse en "robots" sin criterio propio, considera.

No nos dejemos convertir en robots mecanizados, automatizados, manipulados y controlados por unos cuantos para su beneficio personal. Somos energía, luz y amor infinito, creados divinamente a semejanza de Dios”, manifiesta Navidad.

Y a Paty Navidad no le va bien con algunos mensajes por parte de las personas, ya que muchas le hacen sabr que no debe desinformar, puesto que de lo que se trata con este chip es que pretende curar las enfermedades neurológicas en un futuro no lejano, pero hay quienes la apoyan en su forma de pensar.

Que ya no la contratan para actuar

Paty Navidad confesó en días pasados que ya no aparece tanto en la televisión porque no le dan trabajo como actriz debido a que se niega a comportarse como una mujer sumisa y obediente ante los productores, en las historias, cosa que no va con ella y no le gusta tampoco.

A través de Twitter, la sinaloense compartió que por ese motivo es que no la contratan para actuar ni en México, ni en Estados Unidos. Lo anterior lo menciona porque un fan le pregunta en Twtitter si le han cerrado las puertas en la televisión por expresar su sentir respecto a lo que pasa en el mundo, y eso contestó.

Me han cerrado las puertas de todas las televisoras del país y del extranjero por expresar mis opiniones y no ser una obediente sumisa, inconsciente/esclava de un sistema adoctrinador donde no se permite ser diferente a la mayoría, ni pensar por sí mismo ni tener criterio propio.”

Las últimas participaciones de Navidad en melodramas ocurrieron entre 2016 y 2019, en las telenovelas Por amar sin ley, Mi adorable maldición y Señora Acero 3: La Coyote.

En los inicios de su carrera como actriz, entre 1992 y 1996, Paty intervino en telenovelas como María Mercedes, al lado de Thalía y Arturo Peniche; Los parientes pobres, con Lucero y Ernesto Laguardia y Más llá del puente, junto a María Sorté e Itatí Cantoral.

