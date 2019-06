Paty Navidad se retracta y retira su apoyo al gobierno de AMLO

Paty Navidad dio a conocer en su cuenta de Twitter, que ha tomado la decisión de retirarle su apoyo que de manera espontánea, desinteresada y honesta le brindó en un principio al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante sus palabras la bella actriz fue criticada, sin embargo, supo enfrentar dichas críticas.

"Con cariño y respeto les informo que lamentablemente mis ideales y convicciones dejaron de coincidir en gran parte con lo que éste gobierno está llevando a cabo, en ocasiones haciendo lo contrario a lo que se dijo durante la campaña, sobre todo en asuntos de pactos y tratados con organismos extranjeros que desde mi humilde punto de vista afectan gravemente a nuestra nación", comentó Paty Navidad.

La artista resaltó en su comunicado que asume la responsabilidad de sus palabras y actos: "igual al compromiso que tengo como ciudadana, seguiré haciendo uso de mi derecho a expresarme y disentir, siempre con el objetivo de aportar lo mejor a mi país y a nuestra gente, en especial a más de 60 millones de personas que viven en pobreza y carecen de justicia social, humana y derechos que nunca han tenido".

HONESTIDAD; recordar el respeto a la verdad con relación a los hechos ... pic.twitter.com/bM1rjYB9nK — Patricia Navidad���� (@ANPNL05) 22 de junio de 2019

Paty Navidad fue criticada por brindar pregonar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación y luego retractarse. Ante esto la también cantante mandó todo su amor a sus haters.

"Agradezco sus mensajes, las agresiones, insultos y descalificaciones de muchos, hablan de lo que ustedes son, no de mi, los calificativos califican a quien los dice, el que me juzga se juzga a sí mismo y la importancia y poder me lo han brindado ustedes. Abrazo con cariño".

Asimismo resaltó estar en todo su derecho a expresar lo que siente y piensa: "mis pensamientos son míos, si no les agradan no es mi problema, no vivo para complacer a nadie, mis opiniones, son sólo opiniones".

Nadie somos dueños de la verdad absoluta, las almas grandes no nos detenemos por los ruidos externos, nos guiamos por la luz de nuestro interior.

Agradezco sus mensajes, las agresiones, insultos y descalificaciones de muchos, hablan de lo que ustedes son, no de mi, los calificativos califican a quien los dice, el que me juzga se juzga a sí mismo y la importancia y poder me lo han brindado ustedes. Abrazo con cariño!! ���� — Patricia Navidad���� (@ANPNL05) 25 de junio de 2019

Mis pensamientos son míos, si no les agradan no es mi problema, no vivo para complacer a nadie, mis opiniones, son sólo opiniones, nadie somos dueños de la verdad absoluta, las almas grandes no nos detenemos por los ruidos externos, nos guiamos por la luz de nuestro interior.❤️���� — Patricia Navidad���� (@ANPNL05) 25 de junio de 2019 No apoyo a ningún partido político, ni político ni gobernante.Sólo apoyaré los hechos y acciónes benéficas para México, debemos empezar a responsabilizarnos por lo que nos corresponde a cada uno y levantar este país entre todos, el cambio está en nosotros e inicia en el interior. — Patricia Navidad���� (@ANPNL05) 25 de junio de 2019 Lo que yo piense o haga no debería ser importante en la vida de ustedes, céntrense en lo que ustedes están pensando, diciendo y haciendo, reflexionen y responsabilicémonos en lo que nos corresponde, apoyen o no a los políticos, es lo de menos, aportemos lo mejor para México. �������� — Patricia Navidad���� (@ANPNL05) 25 de junio de 2019

Anteriormente la actriz Susana Zabaleta se dijo decepcionada de la cuarta transformación de AMLO. En Twitter compartió un fragmento de una columna que escribió el periodista Sergio Sarmiento para el diario Reforma.

En dicha columna el comunicador señaló: “después del triunfo de AMLO, la cantante y actriz Susana Zavaleta declaró entusiasmada: 'yo creo que a la cultura nos va a ayudar muchísimo y ahora sí hay lana por fin, después de no sé cuántos miles de sexenios. Ahora sí hay lana para la cultura…¡Vete a volar, Gaviota!’. Parece que se equivocó”.

Mi querido @SergioSarmiento, tristemente sí me equivoqué. Perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos; lo sé, es decepcionante.



“Zavaleta” es con “b”. ¿Ya ves? Todos nos equivocamos. �� pic.twitter.com/zz2WOGrRhH — Susana Zabaleta (@SusanaZabaleta) 17 de junio de 2019

Susana Zabaleta reconoció que se equivocó al respecto. "Mi querido Sergio Sarmiento, tristemente sí me equivoqué. Perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos; lo sé, es decepcionante. “Zavaleta” es con “b”. ¿Ya ves? Todos nos equivocamos".