Paty Navidad y las casi 5 mil personas que ha bloqueado en Twitter 

La polémica actriz y cantante mexicana Paty Navidad, de 47 años, tiene una vida muy activa en las redes sociales, donde comparte las problemáticas que se viven en la actualidad, sin embargo, esto le ha ocasionado que muchas personas la ataquen con mensajes de odio, por lo que ella opta bloquear a todas las personas que no la 'respetan'.

La originaria de Culiacán, Sinaloa, Patricia Navidad confesó que está a casi nada de alcanzar la cifra de las 5 mil cuentas de Twitter bloqueadas, esto cuando un seguidor contestó a una publicación de esta noche de la actriz, quien mencionó que las personas que la agreden y juzgan se 'comerán sus palabras' en un futuro.

"Los que vienen a mi TL a agredir, juzgar, burlarse, difamar y sacar lo peor que traen en el interior de su ser, deberían comenzar a endulzar sus palabras, ya que de aquí a un mes y quizá unos años más, tendrán que comerse todas las palabras dichas contra mi. VACÚNENSE y sabrán", escribió Paty Navidad en su cuenta oficial de Twitter.

A este mensaje de la actriz, contestó un seguidor que manifestó que él bloquea a las personas que empiezan a agredir en las redes sociales, en lugar de mantener una conversación respetando las opiniones diferentes. Al recibir este mensaje Paty Navidad lo citó en su cuenta para puntualizar que ella también bloquea a personas que la agreden.

La protagonista de telenovelas mexicanas como "Por amar sin ley", "Mi adorable maldición" y "La fea más bella" comentó que está a 500 personas de alcanzar la cifra de 5 mil cuentas bloqueadas en la red social de Twitter y que espera alcanzar la meta para el 12 de diciembre, día en el que los mexicanos celebran el Día de la Virgen de Guadalupe.

Voy por 5000 bloqueados ... Cara con lágrimas de alegríaSigno de manos aplaudiendo me faltan como 500, para el 12 de diciembre lograré llegar, no me cuesta ningún trabajo bloquear a personas, bots, troles, o simplemente a los que no saben expresar pensamientos, sentimientos y opiniones de respeto a la diversidad de los demás", agregó.

Publicación de Paty Navidad | Twitter

Paty Navidad, quien en semanas posteriores fue censurada en Instagram por mentir sobre Covid-19, de acuerdo a distintos portales de noticias, es agredida por seguidores y por personas del espectáculo por diversos comentarios que ha realizado, como el apoyo en la campaña de reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No me bloquees porfa, eres la mera botana con tus ocurrencias, deberias hacer stand up / Las nuevas generaciomes estan inflados de soberbia, se creen superiores a todos y con el derecho de menospreciar la opinión de cualquiera que piense diferente / Todos los trolls serán bloqueados! Duro con ellos!", fueron algunos mensajes que recibió la actriz en la publicación.