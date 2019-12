Pau Dónes: tengo cáncer, pero estoy vivo, sigo tocando

Pau Donés ofreció una entrevista a La Vanguardia, donde dio a conocer que estará de regreso a los escenarios. Este lunes 23 de diciembre dará dos conciertos solidarios para recaudar fondos a beneficio para el Vall d’Hebron Institut d’Oncología (VHIO). Este par de shows serán solo un adelanto de su gran retorno, mismo que tiene planeado para agosto de 2020.

Dos años de retiro de los escenarios son llevaderos, pero tres ya no, en agosto volveré y seguramente en 2021 sacaremos nuevo álbum con las canciones que he escrito aquí, que son muy positivas.

El líder de la banda española Jarabe de Palo, actualmente vive en Estados Unidos controlando el cáncer de colon que padece, disfrutando a su hija de 15 años de edad y componiendo música. "Vine aquí para estar con mi hija, yo he hecho de medio padre durante la infancia de mi hija, que ahora tiene 15 años, en el sentido de que teníamos mucha calidad cuando estábamos juntos, pero muy poca cantidad".

Era un pequeño riesgo, porque hemos pasado de vernos dos veces al año como quien dice a vernos cada día. Todo va muy bien.

"Mira lo que he hecho esta mañana: me he levantado, he hecho el desayuno para mi hija, le he preparado la fiambrera para el instituto, la he llevado al cole, nunca me he sentido tan fuerte como ahora", manifestó Pau Dónes en la entrevista.

El músico recalcó que pese a su enfermedad, sigue llevando una vida lo más normal que se pueda.

Tengo cáncer, pero estoy vivo, sigo tocando, grabando, yendo de gira y haciendo de mi vida lo más normal posible.

"El cáncer está controlado, hago mi quimioterapia aquí y los tumores está controlados, no tengo tumores y por lo tanto teóricamente no tengo la enfermedad, pero la enfermedad está, de lo que se trata es que la enfermedad se manifieste lo menos posible y lo más tarde posible".

Pau Dónes comparte una valiosa reflexión en medio de su enfermedad: "el futuro es algo que nos hemos inventado para quitarle peso al presente, sobre todo cuando éste no nos funciona, en realidad, ¡quién sabe lo que va a pasar mañana! el presente para muchos es el tiempo que perdemos pensando en el futuro, y si encimas tienes cáncer, no me interesa saber si existe, lo que me interesa es el ahora".