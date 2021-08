Pau Mor le canta al amor con su sencillo, Cuando tú me miras

Luego de la aceptación de sus anteriores temas, Adrenalina y Santa Teresa, la cantante colombiana Pau Mor ahora viene nuevamente a enamorar a todo su público con su nuevo sencillo, Cuando tú me miras, un tema que también viene acompañado de videoclip.

El sencillo

Cuando tú me miras se estrenó hace dos meses, pero la cantante comparte que siente que fue apenas ayer. Expresó que es un tema que escribió junto con José Gaviria e ICON.

La cantante dijo sentirse feliz porque a la gente le ha encantado el tema, y a su vez se han identificado con la letra, ya que todo mundo tiene un crush por quien se siente flechado. Con este tema, Pau Mor comparte que busca rescatar un poco el romanticismo que lleva dentro de su ser.

Prepara nuevo tema

Hace dos semanas, la cantante colombiana tuvo su primer show case en Miami, lo cual describió como una experiencia de miedo y amor, pero también de grandes emociones porque logró presentar sus tres temas. Compartió que ya está trabajando en su nuevo sencillo, lo cual la tiene bastante emocionada.

Aunque no reveló el nombre del artista con quien hará esta colaboración, sí confesó que es una canción llena de misterio.

La música le parece una profesión retadora

Con respecto a su trayectoria en la música, Mor aseguró que tiene 10 años soñando con ser artista, pero dedicándose de manera profesional son apenas ocho meses, lo cual le parece una carrera muy retadora, sin embargo, es algo que le encanta, porque cada día aprende algo diferente.

“Desde que empecé en la música no ha sido un día perdido, al contrario, he aprendido bastante y la competencia ha sido conmigo misma. Además, el miedo lo he dejado atrás para que no logre dominarme.”