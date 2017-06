Paul McCartney regresa a México luego de 5 años ausente

Después de cinco años, el ex integrante de Beatles, Paul McCartney regresa a México con la gira One On One Tour que comenzó en Estados Unidos en 2016 y lo ha llevado a tocar 41 shows en 12 países diferentes, para más de 1.2 millones de personas.

La parte final del 2016 concluyó con la presentación estelar de Paul en el ahora legendario Festival Desert Trip en Estados Unidos.

El concierto se llevará a cabo el 28 de octubre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

En su último viaje se presentó en un concierto masivo histórico en el Zócalo de la Ciudad, en el que convocó a 250 mil fans. Desde su primera visita en 1993 Paul ha tocado 10 veces en México.

Los boletos para este espectáculo estarán disponibles en Preventa Exclusiva para Tarjetahabientes Citibanamex los días 4 y 5 de julio y en Venta General, a partir del 6 de julio a través del Sistema Ticketmaster.

La nueva gira One On One incluye una deslumbrante producción nueva, así como temas clásicos del catálogo de Paul nunca antes tocados en vivo.

El One On One Tour abarca toda la carrera de Paul (desde su primer trabajo con The Quarrymen hasta su más reciente colaboración con Kanye West y Rihanna), además de tesoros de The Beatles, Wings y temas de su catálogo en solitario en el que desde luego no faltan las sorpresas.

