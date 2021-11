Paul Rudd, el Ant-Man es nombrado "hombre más sexy del mundo" por la revista People

Estados Unidos.- Paul Rudd, conocido por sus papeles protagónicos en las películas de Marvel "Ant-Man", "This is 40" y "Clueless", fue nombrado por la revista People, “el hombre vivo más sexy de 2021”, nombramiento hecho el martes por la noche en "The Late Show with Stephen Colbert" de CBS, el actor fue revelado como el ganador de este año, por lo que en sus redes sociales, compartió la portada de la revista y dijo que era un honor.

Rudd, de 52 años, dijo que su esposa estaba inicialmente "estupefacta" después de que él le contó la noticia. La pareja tiene dos hijos, Jack de 17 años y Darby, de 12, el Hombre Hormiga, también dijo a la revista que algunos se sorprenderán con este nombramiento.

Pero, por supuesto, Rudd no rechazará el honor. En broma, espera que el nuevo título le otorgue una invitación a "esas cenas sexys" con George Clooney, Brad Pitt y Michael B. Jordan, todos ganadores recientes.

Actuaciones de Paul Rudd

La primera gran actuación de Rudd se produjo en "Clueless" de 1995, un clásico de culto protagonizado por Alicia Silverstone. También dejó su huella en varias comedias como las películas de "Anchorman", "The 40 Year Old Virgin" y "This is 40", un derivado de la comedia "Knocked Up".

El actor alcanzó el estatus de superestrella en una serie de películas de superhéroes de Marvel que incluyen "Ant-Man", "Ant-Man and the Wasp", "Captain America: Civil War" y "Avengers: Endgame". Protagonizará la próxima película "Ghostbusters: Afterlife" y aparecerá junto a Will Ferrell en la nueva serie de Apple TV + "The Shrink Next Door", que se estrena el 12 de noviembre.

Instagram de Paul Rudd. Foto: Captura

Jennifer Aniston felicita a Paul Rudd

Una de las primeras en felicitar a Paul Rudd por ser el hombre más sexy del mundo, fue Jennifer Aniston, quien dijo que el nombramiento de la revista People a su coprotagonista, la hacía feliz.

Leer más: Maluma arrasa en internet con imagen suya de cómo lucía en su adolescencia junto a Camilo

Aniston, quien apareció en The Object Of My Affection , Wanderlust y más prolíficamente Friends with the actor, recurrió a las redes sociales para felicitar al actor. También compartió una fotografía de la pareja en The Object Of My Affection y bromeó: “No envejeces, lo cual es extraño. Pero seguimos amándote."