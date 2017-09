Esta fue la razón por la que Paul Stanley salió de Hoy

Paul Stanley se despidió recientemente del matutino Hoy y del programa de Unicable Amor-didas, ambos de Televisa, para comenzar un nuevo proyecto que, dice, dará un giro total a su carrera de conductor.

“Me parece que todo el cambio es drástico, tener el peso de un programa en tus hombros es estresante, pero es un proyecto que desde que me lo platicaron me divirtió. Lo que más me gusta es que soy yo en el programa, nadie me está imponiendo cosas. Estoy muy agradecido por la vida por dejar dedicarme a lo que hago”, dijo a El Universal.

El actor dijo que tiene contrato de exclusividad en Televisa y es algo que agradece porque él ha crecido ahí.

“Yo crecí en Televisa, en los foros con mi papá, vivo y como de Televisa”, compartió.

Stanley se reservó los detalles de su nuevo programa, pero adelantó que se estrenará en octubre, por lo que se encuentra un poco estresado actualmente y trabajando lo más que puede para que todo salga bien.

Se mostró agradecido con todos los productores y conductores con los que ha compartido escenario y que le han dado una despedida cariñosa.

Aunque por ahora se despide, no descarta que más adelante pueda tener nuevas apariciones en estos programas pues a veces, dice, es como un matrimonio que después de terminar puede tener un reencuentro.

Descartó formar parte de la nueva barra de comedia de Televisa.

El conductor convivio 8 meses con el elenco de "Hoy" con el cual vivieron un sin fin de momentos divertidos en el matutino junto con Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Galelilea Montijo,Maca y la guapa Natalia Téllez. quienes expresaron su tristeza al saber que el hijo del desaparecido Paco Stanley, concluiría su participación en dicho programa, en donde hizo de las suyas con la famosa silla eléctrica en donde muchos famosos sufrieron las descargas eléctricas por parte de Montijo y el Burro Van Rankin.

Paul expreso su sentir al dejar compartiendo mensajes en redes sociales y atraves del programa, "Los voy a extrañar mucho todos los días, los llevo en mi corazón”.

Paul Stanley recordó con videos y fotos algunos de sus mejores momentos en el programa de Las Estrellas, en el que ya había estado anteriormente, cuando Carmen Armendáriz era la productora.

“Si algo te pudo heredar tu papá (Paco Stanley) es ese ángel”, expresó Galilea Montijo y el resto de sus compañeros como Andrea Legarreta, le expresaron palabras de apoyo y cariño.

Andrea Legarreta manifesto que su compañero es una persona entrañable y exitosa no cabe al parecer la relación de trabajo entre el elenco fue muy buena ya que los conductores con lágrimas en los ojos expresaron su tristeza tras la salida de Stanley. Muchas muestras de cariño le dieron al conductor en su último programa, "Té vamos a extrañar querido Paul Stanley, eres un compañero increíble, talentoso y entrañable. Te amamos. Éxito en lo que viene”, expresó Andrea Legarreta.

