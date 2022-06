Paul Stanley ha tratado de contactar a su fallecido padre Paco Stanley a través de unos espiritistas

El conductor de televisión y actor Paul Stanley, quien forma parte del elenco del programa "Hoy", tenía 14 años de edad cuando su papá, Paco Stanley, fue asesinado a balazos a las afueras del restaurante "El Charco de las Ranas", ubicado al sur de la Ciudad de México, unas horas después de haber terminado la transmisión de su programa "Una tras otras" en TV Azteca.

Se han cumplido ya 23 años de la muerte del actor, humorista y conductor de televisión Paco Stanley. En una charla con unos reporteros de espectáculos, a las afueras de Televisa, Paul mencionó que el tiempo ha pasado muy rápido, "pero siempre recordándolo con mucho amor".

Paul Stanley manifestó su orgullo por ser hijo de Francisco Jorge Stanley Albaitero, "siempre me ha hecho falta mi padre, lo recuerdo siempre con mucho cariño, siempre el que hubiera pasado si viviera, que pensaría de lo que hago, pero bueno, el hubiera no existe".

Asimismo, contó que en varias ocasiones ha ido a comer a "El Charco de las Ranas", "eso ya lo tengo superado, pasar por ese lugar, lo que si, desde luego, la ausencia de mi jefe, eso es lo que más me pesa".

Uno de los reporteros le preguntó si alguna vez ha tratado de contactar a su padre a través de un espiritista, mencionando que muchas veces, pero no cree mucho en eso. "Cuando tienes una ausencia, en este caso mi jefe, buscas de todo para saber que hay después de la vida, y como está. Me dijeron muchas cosas, habrá quien crea, en mi caso no".

Por otra parte, con motivo del aniversario luctuoso número 23 de Paco Stanley, su hijo publicó este emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"Son 23 años sin ti, encontré esta foto y no hay nada que me haga sentir más orgulloso que ser tu hijo y poder seguir tus pasos. Te amo y siempre te pienso ❤️".

Cabe recordar que entre los principales sospechosos del asesinato de Paco Stanley, estuvieron sus amigos y colaboradores, Mario Bezares y Paola Durante, quienes estuvieron privados de su libertad por más de un año. Por falta de pruebas, fueron declarados inocentes. Una de las teorías sobre este terrible acontecimiento, es que la muerte del comunicador se debió por tener deudas con un cártel de la droga.