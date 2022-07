Paul Stanley le contesta a Mario Bezares por burlarse de la muerte de su padre en redes

Mario Bezares de 63 años de edad, está en el ojo del huracán en estos momentos, esto después de haber realizado una broma en relación con el lugar donde fue asesinado Paco Stanley hace varios años, por lo que de inmediato su comentario se hizo tendencia en Twitter, pero además Paul Stanley reaccionó a la polémica.

Y es que era más que obvio que los medios buscarían de inmediato a Paul Stanley quien trabaja en el programa Hoy, que pensaba sobre dicha polémica, pues muchos esperaban ver un mensaje en redes sociales, pero fue en una entrevista donde señaló el porqué no reaccionó de inmediato.

"Me parece muy desagradable que haya hecho este señor, eso la neta es que jugar con la muerte de mi padre, de su "amigo" como el decía me parece una bajeza total, por otro lado entre broma y broma lo dejamos ahí no y también, por otro lado, pues deja pensar muchas otras cosas porque también cuando pasó todo eso ellos no salieron inocentes salieron por falta de pruebas entonces hay que cuidar con lo que uno hace", dijo el conductor mexicano.

Hasta el momento Mario Bezares no ha respondido a la molestia de Paul Stanley, pero lo que sí es un hecho es que las redes sociales se le fueron encima al también conductor de televisión, pues lejos de divertirse o elogiar su comentario se le fueron con todo, por no haber respeto mucho menos empatía.

"Esta parodia es de pésimo gusto Sr. Besares. Si tiene de verdad respeto, por la memoria de Paco Stanley, debe ofrecer una disculpa públicamente. El no hacerlo sería una bajeza de su parte. Ud. decide si queda como un vulgar payaso o se redime", "Acabo de ver un vídeo " de broma" de Mario Bezares dónde dice "familia voy al baño" y dicen no no, vamos todos al baño. Pocos se atreven a tanto", escriben las redes.

Cabe mencionar que varios programas de espectáculo han hablado del tema y también le han dado con todo a Mario Bezares, pues consideran que en efecto el comentario estuvo fuera de lugar.