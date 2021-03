Paul Stanley le señala a El Komander que se ve demacrado con su dieta

Paul Stanley de 35 años decidió hablar sobre el cambio de imagen de El Komander de 37, quien desde el año pasado se sometió a una dieta para perder más de 20 kilos, pero tras su declaración al terminar la entrevista, el conductor del programa Hoy hizo un comentario fuera de lugar.

Resulta que desde hace tiempo El Komander quería un cambio de imagen no solo por la apariencia, sino por salud, pero Paul Stanley señaló entre broma que el artista se ve demacrado, pues es la típica respuesta que arroja la gente cuando alguien baja de peso.

Oye la típica no, así como cuando bajas de peso, pero se ve demacrado no, yo no quiero estar así, dijo Paul Stanley entre broma junto a sus compañeros de Hoy, quienes le pidieron al presentador que hiciera lo mismo.

Tras las declaraciones de Paul Stanley los fans de El Komander le hicieron saber que en realidad se mira muy bien y que no haga caso a los comentarios negativos, ya que los haters sí le han dicho de todo en redes, pero él se siente bien ante todo.

"Gordito o flaquito es muy guapo, pero obvió por salud hay que comer saludable y hacer ejercicio", "Jajaa es por salud, no por estética, eso mucha gente jamás lo entenderá que debe estar bien de salud por qué todos deberíamos ser así, para dejar de ser el país con mayor número de obesidad ... Se ve súper bien..", le escriben al Komander.

Estoy comiendo muchos vegetales, estoy haciendo ejercicio a mis horas, estoy comiendo a mis horas sobre todo. Fíjate que en este rollo de la música amaneces trabajando a veces no sé por la cuestión de los vuelos tampoco desayunas, dijo El Komander.

Cabe mencionar que el cambio físico de El Komander es muy evidente, incluso los piropos le llueven al artista desde otros países, donde es muy reconocido pues su música es escuchada en muchas partes.

