Paul Stanley protagonizará bioserie de su papá Paco Stanley, asesinado a balazos hace más de 20 años

En junio pasado, Paul Stanley comentó en un encuentro con varios medios de comunicación, que siempre le ha hecho falta su papá. Él tenía 14 años de edad cuando murió, "lo recuerdo siempre con mucho cariño, siempre el que hubiera pasado si viviera, que pensaría de lo que hago, pero bueno, el hubiera no existe".

"Ellos manifiestan que quieren contar la situación que vivieron derivado del lamentable desenlace de la vida del señor Stanley, pero no habría forma en la que ellos cuenten su historia sin que puedan involucrar los derechos del señor".

El abogado Guillermo Pous, reveló a El Universal que esta bioserie sería el único proyecto autorizado por la familia , mencionando que este proyecto comienza con documental donde no hay intérpretes, "pero cuando pasemos a una etapa de ficción, Paul está considerado para actuar como el señor Stanley".

Francisco Inzunza

