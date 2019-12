Paul Stanley y su polémica despedida a Yanet García

Yanet García y Mauricio Mancera dejarán de formar parte del matutino Hoy; en el programa del pasado viernes Paul Stanley se despidió con su humor de los conductores, durante el segmento "Canta la palabra". A Mauricio se refirió como "ulero" mientras que a la chica del clima como "petacas".

Al comenzar su participación en "Canta la palabra", Paul Stanley le dijo a Mauricio Mancera: "ulero ¿por qué nos abandona? que vaya mucho a ... ulero". Posteriormente preguntó por Yanet García, "¿dónde está las petacas?". El referirse a la chica del clima como "petacas", no fue bien visto en redes sociales.

Antes de finalizar su actuación, Paul Stanely dedicó a Yanet García y Mauricio Mancera su interpretación del tema "Como yo te amé" de Alejandro Fernández.

En una reciente entrevista para TVNotas, la productora del matutino Magda Rodríguez comentó sobre la salida de Yanet García. "Acabamos de incorporar a Anel con una nueva sección y salió Mhoni Vidente, también salen de la emisión Mauricio Mancera y Yanet García".

Pues resulta que se enamoró y se va a Los Ángeles, debo aceptar que no me encontraré a otra igual que dé así el clima, pero no dudes que traeré a alguien más.