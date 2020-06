Paul Walker no habría muerto en accidente, revela Anonymous

El actor Paul Walker, quien murió en noviembre de 2013 en un accidente automovilístico, no habría muerto de tal manera, revela Anonymous y se informa en distintos portales de noticias.

Anonymous, el grupo de hackers más grande del mundo da a conocer que supuestamente Paul Walker no murió accidentalmente, sino que se trató de un asesinato.

Dicha aseveración causa revuelo en redes sociales y entre los fans del mismo actor, quien perdió la vida el 30 de noviembre de 2013 en California, tras colisionar su automóvil y que éste se incendiara, por causa de un exceso de velocidad.

Lista de los que fueron silenciados:

-Lady Di

-Kurt Cobain

-Chester Bennigton

-Avicii

-Marily Monroe

-Paul Walker

-Michael Jackson

Anonymous asombra al mundo con tal afirmación sobre Walker, quien tenía 29 años de edad al morir, al igual que la de otros famosos que ya murieron.

Paul Walker tendría en su poder demasiada y valiosa información sobre una red de pedofilia en la que están involucradas diversas figuras de Hollywood y del espectáculo, y por eso le quitarían la vida.

Según información en distintos portales, Anonymous también afirma que Avicii, Chris Cornell, Chester Bennington y Diana de Gales, no murieron en accidentes o se quitaron la vida como se dio a conocer.

Los mencionados habrían sido también asesinados por la misma razón que el actor Paul Walker.

Paul Walker fue un hombre exitoso

Paul William Walker nació en Glendale, California ( 12 de septiembre de 19739 y murió en Santa Clarita, California (30 de noviembre de 2013), según información en Wikipedia.

Además de actor, Paul fue piloto de carreras y biólogo marino y fue conocido por su papel de Brian O'Conner en la película de acción The Fast and the Furious.

Actuó también en otras películas como Bajo cero (2006), Timeline (2003), Inmersión letal (2005), Nunca juegues con extraños (2001) y La prueba del crimen (2006).

Paul logró fama mundial al participar en otras producciones cinematográficas como Alguien como tú y Juego de campeones.

