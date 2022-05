Paulina Goto se arroja de Uber en movimiento después de correr peligro

Paulina Goto de 30 años de edad, se llevó el susto de su vida, pues confesó en redes sociales que el Uber que abordó al parecer quería hacerle daño, pues se lanzó del auto en movimiento tras no hacerle caso cuando ella quiso bajar el vidrio, además de ponerle seguro para que no lo hiciera.

Fue en Twitter donde Paulina Goto compartió con sus fans los momentos de terror que vivió en ese momento, pues ella asegura que para sentirse más cómoda y por seguridad baja los vidrios de este tío de transportes para sentirse a salvo debido a toda la inseguridad que ha surgido, pero las cosas se salieron de control.

"Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro, me dijo que no", dice parte del mensaje de Paulina Goto quien relató el momento en un bloc de notas para subirlo a Twitter y donde asegura se arrojó del atomovil en movimiento.

Como era de esperarse, los fans se preocuparon bastante y le pidieron a la actriz mexicana que no solo reportara lo sucedido, también que compartiera la foto de la unidad por medio de la aplicación, esto para que más usuarios tengan cuidado con dicha unidad.



"@Uber_MEX@Uber_Support por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien GAD pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien", escribió Paulina Goto en Twitter.

"PERO…. ¿Por qué tapas las placas y el nombre del chofer?, ¿se supone que estás denunciando y al no hacerlo el puede seguir haciendo eso con otras chicas…. Por favor pon toda la info", "@soypaulinagoto soy conductora de plataforma es importante que revises la calificación del chófer en este caso es muy baja imagino que lo han calificado mal por el servicio espero que soporte pueda ayudarte", escriben las redes.

