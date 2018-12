Paulina Goto confunde a fans con foto junto a Horacio Pancheri

Aunque desde hace varios meses se rumoró mucho sobre su separación, la actriz Paulina Goto sorprendió a sus casi 3 millones de seguidores en Instagram, al publicar una fotografía junto al también actor Horacio Pancheri.

Paulina Goto compartió la imagen para celebrar el cumpleaños número 36 de Horacio Pancheri, a quien también le dedicó amorosas palabras por la importante fecha.

Hoy cumple años esta personita que quiero y admiro mucho. Horacio Pancheri deseo para ti mucho amor, mucha luz, que sigas disfrutando la vida y sonriéndole como tú sabes.

En menos de 15 horas, la publicación de Paulina Goto acaparó los titulares de varios medios de comunicación. Ante dicha publicación, los fans de la pareja reaccionaron y le cuestionaron a la joven si ya habían regresado con el argentino Horacio Pancheri, mientras que otros los felicitaron porque todavía tienen una relación de cariño.

“¿Terminaron o no? ya digan, no me hagan esto”, “¡qué bonito ver que por lo menos sigue el cariño entre ustedes! una felicitación digna de una mujer educada y madura”, “ya vuelvan”, “se me hace que van a regresar”, “tan bellos, me encantan”, “qué hermosos se ven juntos”, “hacían una hermosa pareja, deberían intentarlo otra vez”, fueron algunos de los mensajes que recibió Paulina Goto en su publicación.

Paulina Goto y Horacio Pancheri se conocieron mientras protagonizaban la telenovela "Un camino hacia el destino" en 2016; confirmaron su romance con una tierna publicación en Instagram y este 2018 se desataron las especulaciones de una separación.