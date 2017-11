Paulina Goto y lo que hace para hacer feliz a una niña

Geraldine Bazán y Gabriel Soto, ¿tramitan su separación?

Geraldine Bazan y Gabriel Soto estarían en proceso de divorcio, eso es lo que el periodista Gustavo Adolfo Infante asegura en la emisión "De primera mano", de este martes.

"Ojalá y esté equivocado, y después tenga que decir: 'me equivoqué', pero es un hecho que están en proceso de divorcio. Les mando un abrazo los dos", dijo Infante.

A pesar de que Gabriel Soto continúa declarando ante los medios que su relación con Geraldine Bazán sigue estable, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que la pareja vive separada y ha iniciado los trámites de divorcio.

El periodista afirma que la fuente que le brindó la información es muy confiable.

La entrevista a partir de 19 minutos:

Gabriel Soto y Geraldine Bazán mantenían una relación sentimental desde hace más de 10 años y son padres de dos niñas.

Siempre se ha hablado de diversas altas y bajas en su relación de pareja, y todo indica que la pareja ya no pudo lidiar con los rumores que dicen que él es el supuesto hijo del bebé de Marjorie de Sousa.

Su suegra lo defiende.

La mamá de Geraldine Bazán, esposa de Gabriel Soto, quien fuera involucrado en la demanda de Julián Gil contra Marjorie de Sousa para que se lleve a cabo una prueba de ADN del hijo de ambos actores, decidió romper el silencio y hablar sobre la incómoda situación que vive su yerno.

La madre de la actriz Geraldine Bazán manifestó que los problemas entre Marjorie y Julián no es algo que los afecte:

“Yo no tengo nada qué aconsejarle a mi hija, ella sabe qué hacer, cómo proceder, a ellos no les afecta. A ellos no les afecta nada, ellos hacen su vida normal, atienden su vida normal”, comentó al programa Suelta la Sopa de Telemundo.