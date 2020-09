Paulina Peña Pretelini, hija de Enrique Peña Nieto, celebra su pre-cumpleaños

Paulina Peña Pretelini, primogénita del ex Presidente de México Enrique Peña Nieto, cumplirá 25 años de edad el próximo sábado 3 de octubre, sin embargo, una de sus primas más cercanas le orgaanizó una sencilla y amena fiesta de pre-cumpleaños, a la que asistieron solo unas cuantas personas, como sus hermanos Nicole y Alejandro Peña.

Tanto la hija mayor de Enrique Peña Nieto (fruto del matrimonio que tuvo con Mónica Pretelini) como los invitados a su pre-cumpleaños, compartieron algunas fotografías y videos en sus respectivas redes sociales.

Uno de los platillos favoritos de Paulina Peña Pretelini es el sushi. Foto: Instagram @paaulinapepretelini

Durante el festejo organizado por su prima Andrea San Román comieron sushi, bebidas y pastel. La joven egresada de Dirección Internacional de Hoteles en la Universidad Anáhuac del Norte, apagó las velas de uno de sus dos pasteles, mientras se escuchaban las tradicionales "Mañanitas" en voz de Alejandro Fernández.

Foto: Instagram @paaulinapepretelini

Estas fueron las personas que asistieron a su pre-cumpleaños, además de sus hermanos Nicole y Alejandro Peña:

Fernanda Said Pretelini, prima de Paulina Peña, hija de su tía Claudia Pretelini, la única hermana de su mamá. Fernanda estuvo acompañada de su esposo Mariano Simón.

Otras de las invitadas fueron las hermanas Mendiolea Haro, Andrea y Lorel.

Tere Pérez Teuffer, hija del notario Alejandro E. Perez Teuffer Fourier, quien actualmente es el presidente de la Fundación Mónica Pretelini.

Fernando Tena, novio de Paulina Peña, hijo del director técnico que dirigió a la Selección Nacional de Futbol; ambos tienen ya más de cinco años de noviazgo.

Paulina Peña Pretelini agradeció todos los mensajes de felicitaciones y buenos deseos, que recibió de parte de sus seguidores a través de redes sociales: "chicos, que suertuda soy de tenerlos en verdad. Gracias a todos los que me escribieron, estoy contestando uno por uno; mi cumple es el 3 de octubre, pero mi prima me organizó un festejín sorpresa con mi familia y pues que les digo, me siento la más bendecida".

Alejandro Peña compartió esta foto de su hermana Paulina Peña en las stories de su cuenta en Instagram. Foto: Instagram @alejandropepre

Por otra parte, hace unos meses Paulina Peña abrió su corazón como pocas veces suele hacerlo en sus redes sociales, con respecto a la muerte de su mamá Mónica Pretelini. Quien fuera esposa de Enrique Peña Nieto falleció la tarde del 11 de enero de 2007, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio después de una crisis epiléptica. Uno de sus seguidores le escribió el siguiente comentario: "a cualquier edad no hace falta mamá, ¿cómo lo sobrellevas?", a lo que la hija de Peña Nieto respondió:

Siento que no me quedó de otra, fue lo que me tocó, así como hay personas que les hace falta su papá, su hermana o su hermano, lo llevo como va.

"Obviamente hay días que los extrañas más de lo normal, pero pues siempre creo que están ahí y tienen alguna manera de enseñar que están contigo, entonces un día a la vez".