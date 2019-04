Paulina Peña cuenta detalles de la nueva vida de su padre

Paulina Peña respondió varias preguntas de sus seguidores en Instagram, revelando algunos detalles de la nueva vida de su padre Enrique Peña Nieto, a cuatro meses de haber dejado el cargo de Presidente de México.

"¿Cómo está mi lord Peña?”, le preguntó uno de sus followers a Paulina Peña, quien respondió: "está feliz, está dándose sus tiempos de tener una nueva rutina, de recuperar el tiempo con nosotros, de disfrutar a su país, de hacer ejercicio, de descansar".

Está volviendo a su hogar, a su familia.

Por otra parte la primogénita del ex Presidente de México resaltó que ya no la lastiman las críticas como cuando formaba parte de la familia presidencial, muestra de eso es haber puesto en modo público su perfil de Instagram.

"Los prejuicios y acusaciones falsas o todo lo negativo a nadie le gustan, pero aprendí a no engancharme porque no vale la pena, no vale ni mi tiempo, ni mi energía".

Paulina Peña compartió que le gusta beber vino, le apasiona tomar fotografías, en sus tiempos libres disfruta estar con sus amigos y familia: "disfrutando de una buena plática o estar con mis perros y tomar una siesta".

Al igual que Paulina, su hermana Nicole Peña dejo de tener su cuenta de Instagram en modo privado. Precisamente ella publicó hace unos días una serie de fotos de su papá disfrutando del sol y de la playa.

"Tengo que hacer más, hay que ser más", expresó la hija del ex mandatario, quien se encuentra viviendo un romance con la modelo mexicana Tania Ruiz y en proceso de divorcio de la actriz de telenovelas Angélica Rivera.