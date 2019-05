Paulina Peña manda indirecta a su ex madrastra Angélica Rivera

Paulina Peña, la primogénita del ex Presidente de México, compartió un amplio texto sobre el amor en su cuenta de Instagram que muchos han interpretado como una clara indirecta para Angélica Rivera, quien ya se encuentra divorciada de su padre.

"Alguna vez alguien que amo me dijo: 'oh si! el pasado puede doler', pero según lo veo, puedes huir de el o aprender de el. El dolor es inevitable, pero sufrir es opcional, estás viva y estás aquí porque todo el universo conspiro para que tengas esa oportunidad, ya sabrás tú si decidir morir en vida o vivir hasta que la muerta tiemble por querer llevarte”, comentó Paulina Peña.

La joven integrante de la ex familia presidencial se inspiró en una escena de la película El Rey León para estas palabras. En redes sociales sus seguidores las han interpretado también como un mensaje de apoyo a su padre Enrique Peña Nieto luego de su divorcio de Angélica Rivera.

"Esa persona que tanto quiero tiene toda la razón, muchas veces creemos que no hay luz, que no existe un camino posible para seguir, que la realidad que vivimos no podría ser peor", señaló en otra parte de su escrito.

Pero entendiendo que no soy perfecta, puedo compartiles un poco de mi sentir en estos momentos.

"Ceo que varios sentimos complejos por la situación actual generacional que vivimos y lo impactantemente rápido que el mundo cambia unos exige ser perfectos".

Esta publicación de Paulina Peña llega a unos días de que su hermanastra Sofía Castro (hija de Angélica Rivera), publicará en sus Instagram Stories: “¿y la disculpa? yo nomás digo…”, una supuesta indirecta para su ex padrastro Enrique Peña Nieto.