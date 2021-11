Paulina Rubio confiesa que madre de Thalía no quiso que fueran amigas

Paulina Rubio de 50 años de edad hizo una fuerte confesión sobre la madre de Thalía también de 50 y es que mucho se ha dicho sobre la supuesta rivalidad de estas dos mujeres la cual ya quedó aclarada por parte de la rubia quien deja en qué ya están limadas las perezas.

De acuerdo con Paulina Rubio quien estuvo en una entrevista con Yordi Rosado, confesó que Thalía si era su amiga desde que estaban en Timbiriche, pero la madre de la intérprete de Amor a la Mexicana no quería que fueran amigas por esta razón la cuál la incomodó.

"Thalía si fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que Thalía no podía tener amigas guapas que no la envidiaran y no nunca quise ni al novio de Thalía, ni María la del Barrio ni nada era mi amiga", dijo Paulina Rubio en la charla.

Otra de las cosas que confesó Paulina Rubio es como fue la relación con sus padres pues muchos pensarán que era muy unidos a ella, pero los tres siempre estaban trabajando tanto su madre Susana Dosamantes en las telenovelas, como su padre Enrique Rubio un gran empresario, pero cuando pasaban tiempo juntos La Chica Dorada era amante del golf y hasta la fecha lo sigue practicando.

Carácter es otra de las cosas que siempre han definido a Paulina Rubio y es que Yordi Rosado le dijo que siempre ha sido una mujer muy claridosa algo que no les gusta a muchos, pero la razón por la que es así fue por qué en varias ocasiones le han metido la pata como ella se refiere a los abusos dejando en claro que es por eso que no se deja de nada, ni de nadie.

Prefiere ser mamá

Otra de las cosas que le preguntó el anfitrión a la intérprete de Ni Una Sola Palabra es si desea encontrar el amor nuevamente, pero Paulina Rubio se dijo estar a la expectativa, pues en este momento de su vida y carrera profesional, son sus hijos quienes tienen su corazón.