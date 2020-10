Paulina Rubio da clases a Thalia de como vestirse sin verse vulgar

Paulina Rubio de 47 años le dejó en claro a Thalía también de 49 que ella no necesita vestirse de manera escandalosa para llamar la atención como la interprete de Amor a la Mexicana, quien cada vez se deja ver con ropa demasiado extravagante, con la que enseña cuerpazo, pero al parecer muchos internautas le han dicho a la cantante que no se ve del todo bien.

Si vamos al guardarropa de Paulina Rubio, siempre se le ve con atuendos que llaman la atención, pero sin enseñar tanto como Thalía, por lo que ha sido felicitada, ya que se le miran más reservada y a pesar de tener un cuerpazo La Chica Dorada', no lo presume como Thalía, pero siempre se ve a la moda.

Chaquetas, vestidos un poco arriba de la rodilla o trajes muy seductores, son parte de los outfits que Paulina Rubio presume en sus redes sociales, donde llama la atención de todos, pues Paulina Rubio sabe muy bien como lucir sus atuendos dentro y fuera de los escenarios.

Y es que como bien dicen los comentarios, desde hace tiempo Paulina Rubio fue considerada la mujer más fashion desde sus inicios en Timnbiriche, por lo que nunca ha caido en lo vulgar contrario a Thalía que cada vez es más criticada por los internautas, pues se deja ver con algunos outfits algo atrevidos.

Una de las publicaciones más recientes de Thalía, fue su linea de zapatillas la cual dio mucho de que hablar, pues ella fue la modelo que presumió dicho calzado, el cual estaba lleno de lujo al igual que ella, pero el short con el que quiso presumir sus zapatillas fue un gran error, ya que a muchos de sus fans no les gustó como se le miraban y se lo hicieron saber.

"No me gusta ya como que sé esta pasando, sientese señora..", "Zapatos si, hombreras No. Claro que para ese estilo de blusa es la única manera de lucirla", "Me encanta casi todo. Tu personalidad Es wow!!! Los shorts no me gustan", "Los calzones de doña Florinda ahora anda de moda", "Perdón thalia@pero ya tú físico te está cambiando", le escribieron a Thalía por su outfit de plumas que no les gustó del todo a sus fans.