Paulina Rubio dice que no hay gira con Alejandra Guzmán y la llama loca

Paulina Rubio de una vez por todas rompió el silencio y dijo que no tendrá gira con Alejandra Guzmán como se había estado rumorando semanas atrás, así lo dijo la chica dorada por medio de una videollamada, con la cual causó gran impacto pues muchos aseguraban que sí se realizaría.

Aunque la cantante no especifico porque no se realizaría la gira que pudo haber sido una de las más polémicas de su carrera señaló que la Guzmán estaba loca dejando en claro que la rivalidad de la cual se ha hablado entre las dos artistas aún existe.

"Pues es que no se va hacer Ale, sí no se va hacer había algunos planes no puedo hablar mucho del tema la verdad esta chava esta bien loquis y pues no te puedo decir más que no se va hacer pero espero poder hacer una colaboración con una gira mundial con alguien super fuerte", dijo Paulina en la entrevista.

Tras las declaraciones de Paulina los internautas comenzaron hacer todo tipo de preguntas entre ellas con quien podría colaborar a futuro la famosa que ha estado un poco ausente de los escenarios.

"Yo me quedó un millón de veces con la Guzmán un millón de veces", "Ridícula como si ella no estuviera loca hasta al hablar", fueron algunos de los comentarios que le mandaron a Rubio.

