Paulina Rubio enseña su cinturita en rutina de ejercicios

La cantante Paulina Rubio, quien promociona ahora su nuevo corte Si supieran, enseña en Instagram la cinturita que tiene en la rutina de ejercicios que hace diariamente. A través de un vídeo que sube a su cuenta, muestra lo bien que se ve.

Paulina Rubio, quien tiene 48 años de edad, no solamente está al cuidado de su voz, sino que también al de su aspecto físico, y es por eso que hace bastante ejercicio siempre que su trabajo se lo permite.

En el vídeo citado, La Chica Dorada comparte con sus seguidores en lo que consiste su rutina de ejercicio, la cual le permite tener un cuerpo admirable.

El outfit que Paulina usa para hacer ejercicio en esta ocasión se compone de unas licras bastante entalladas y una blusa que le permiten mostrar su entallada cintura.

Si quedo como vos de diosa, lo voy a implementar", "¡Venga Diva! Dale con todo, a ti no te duele nada", "No tardan en criticarte y me encanta que te vale m...", le escriben a Paulina sus fanáticos.

Paulina Rubio acaba de dar a conocer Si supieran, su nuevo corte musical, del cual se dice que dedica a una de sus exparejas y se incluye en su nueva producción musical.

Paulina, quien es originaria de Ciudad de México, se hizo famosa desde que era una niña, ya que formó parte del grupo musical Timbiriche, entre 1982 y 1991.

En la década de 1990 preparó su lanzamiento como solista y firmó contrato con la compañía discográfica EMI Music con la que lanzó cuatro álbumes de estudio que resultaron tener mucho éxito.

Mío fue su primer éxito musical como cantante en solitario y le siguieron otros como Amor de mujer y Sabor a miel.

Paulina, quien es hija de a primera actriz Susana Dosamantes, ha logrado posicionarse en el gusto del público en muchos países el mundo y es llamada La Chica Dorada.

Otros de sus éxitos musicales son Lo haré por ti, El último adiós, Te quise tanto, Ni una sola palabra, Causa y efecto, Baila Casanova y más recientemente Ya no me engañas y Me quema.