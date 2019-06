Paulina Rubio estrena imagen y luce más seductora

La cantante mexicana Paulina Rubio, "la chica dorada", estrena imagen y luce coqueta y seductora; sus fans de Instagram la llenan de halagos por la buena decisión que ha tomado, incluso alguien le señala "ya era hora".

Paulina Rubio, en este cambio de imagen, sigue siendo güera y sigue conservando su pelo largo, solo que lo arregla de una manera especial y diferente. Luce quizá con unos kilos de menos, y en la primera imagen que coloca en Instagram, enseña pierna.

Me gusta ese look", "Que buno que cambiaste de look porque ya chole con el mismo", "Te ves muy bien", "Que bonita te ves", "Uy mamasita Pau, quedaste hermosa", le escriben sus fans en Instagram.

Paulina Rubio visitará próximamente varias ciudades de Estados Unidos con su gira "DeseoTour2019", y este cambio de imagen corresponde seguramente a una de las muchas sorpresas que la cantante dará a sus fans.

Universal Music Group reporta que Paulina Rubio arrancará con esta gira el próximo 12 de septiembre en San José, California, y en su show estará presentando varias de las canciones de su más reciente álbum de estudio "Deseo", entre ellas "Me tiens loquita", "Suave y sutil" y "Ya no me engañas".

La preventa de entradas comenzó el 17 de junio, en coincidencia con el cumpleaños número 48 de la cantante, y la venta general empieza el viernes 21 de junio.

Después de San José, Paulina Rubio se presentará el 13 de septiembre en Alpine, California; el 14 en Phoenix, Arizona, el 16 en Los Ángeles, Houston el 19 de septiembre, McAllen el 21 de septiembre y San Antonio el 22.

Paulina Rubio, cantante pop, actriz, modelo y empresaria mexicana lleva más de tres décadas de carrera profesional. Sus inicios en ella se dieron cuando era niña y formó parte del grupo Timbiriche.

La carrera en solitario la comenzó en 1992, con su disco "La chica dorada", del cual se convirtió en éxito el tema "Mio", con el que llegó al gusto del público en muchos países, donde llegó a convertirse en una gran figura de la música.

Rubio fue la artista latina más vendedora durante los primeros años del presente siglo gracias al impacto de canciones como "Y yo sigo aquí", "Yo no soy esa mujer" o "The One You Love".

Para celebrar mi cumple este año quiero anunciar mi gira #DeseoTour2019! Vengan a cantar en vivo conmigo este septiembre! La prevent comienza hoy a las 12pm hora local con la contraseña BIRTHDAY. Visita a https://t.co/Dw0jdbHHFP para más información. pic.twitter.com/s55sjJskV5 — Paulina Rubio (@PaulinaRubio) 17 de junio de 2019

Paulina ha colocado como éxitos varias canciones, entre ellas "Te quise tanto", "Algo tienes", "Dame otro tequila", "Ni una sola palabra", "Causa y efecto" y "Ni rosas ni juguetes" y "Me gustas tanto", y en inglés destacan "Heat of the Night" y "All Around the World".

Paulina Rubio estuvo casada con Nicolás Vallejo Nágera, con quien tuvo un hijo, y también fue pareja sentimental del sinaloense Jerry Bazúa, con quien también procreó un hijo.