Paulina Rubio hace pregunta inesperada a fans de Instagram

La cantante mexicana Paulina Rubio, quien promociona actualmente su nueva producción musical "Deseo", hace pregunta inesperada a sus fans de Instagram. A través de un video, "La Chica dorada" cuestiona a sus seguidores sobre su nuevo disco.

Paulina Rubio no deja de sorprender a sus millones de fanáticos en redes sociales, y esta vez, en Instagram, se dirige a ellos para preguntarles cuál de sus nuevas canciones les gusta más. "Dame más", "Te quise, te quiero", "Adentro" o "Ya no me engañas", son algunos de sus nuevos temas.

De su disco actual "Deseo", Paulina ha convertido en éxitos "Me quema", "Mi nuevo vicio", "Desiré" y "Suave y sutil", y espera que los citados por ella en el video de Instagram puedan convertirse también en éxitos musicales muy pronto.

Pese a tener éxito en su carrerea, los problemas parecen asomarse a la vida de Paulina Rubio. Según información en distintos portales de noticias, estaría atravesando por una mala situación económica.

De acuerdo a la revista “Qué me dices”, el salario de Rubio habría sido embargado desde el pasado 6 de mayo por el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, además también se dio la indicación de retener cualquier pago que reciba a partir de ese momento por cualquier otro concepto.

Rubio, por su parte, en ningún medio se ha pronunciado al respecto de esta supuesta situación legal que estaría enfrentando.