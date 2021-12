Paulina Rubio no quiere que su hijo pase la Navidad con Gerardo Bazúa en Sinaloa por ser muy peligroso

El pleito legal entre Paulina Rubio de 50 años y Gerardo Bazúa de 37 sigue en pie, ya que la cantante no quiere que el hijo que procreó junto a él, visite Sinaloa de dónde es originario el padre, pues considera que el estado es muy peligroso por lo que teme por la seguridad del menor.

De acuerdo con la audiencia virtual que tuvieron, el abogado de Paulina Rubio le hizo saber a la jueza que Sinaloa es un estado en alerta 4 lo que representa un peligro para el menor quien vive en Estados Unidos junto a su madre desde hace tiempo, es por eso que el dictamen fue que Eros no podrá pasar la Navidad con su padre una vez más.

"Llevo cuatro navidades sin estar con mi hijo pasé un año y cuatro meses sin verlo porque ella no me dejaba, ahora es un problema viajar a Sinaloa y antes no lo era jueza, !no entiendo!", dijo Gerardo Bazúa en la audiencia virtual.

Cómo lo dijo el cantante mexicano en 2017 Paulina Rubio acudió a la capital sinaloense para ver a los abuelos paternos de Eros, por lo que argumenta no entender el veredicto de la jueza que lleva el caso desde hace un tiempo, además mostró pruebas de como la pasaron en Culiacán, Sinaloa.

Para quienes no lo saben desde hace tiempo Paulina Rubio y Gerardo Bazúa se separaron, incluso el ya se volvió a casar por lo que solo desea volver a ver a su hijo a quien ha ido a buscar en varias ocasiones pero tiene respuestas negativas.

Podría tener mala publicidad

Paulina Rubio podría tener mala publicidad en sus próximas giras debido a que considera Sinaloa un estado peligroso, lugar donde ya se ha presentado en varias ocasiones y es que los conductores de Venga la Alegría así lo comentaron en el matutino.

Además se les hizo de muy mal gusto que los problemas que enfrentan se tengan que dar a conocer como lo fue está audiencia virtual donde se miraba la inconformidad de Gerardo Bazúa, mientras que Paulina Rubio estaba muy segura de lo que no quería para su hijo Eros.